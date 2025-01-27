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Каллас призвала Евросоюз научиться разговаривать с США на "языке сделок" - РИА Новости, 27.01.2025
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20:40 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/evrosoyuz-1995792972.html
Каллас призвала Евросоюз научиться разговаривать с США на "языке сделок"
Каллас призвала Евросоюз научиться разговаривать с США на "языке сделок" - РИА Новости, 27.01.2025
Каллас призвала Евросоюз научиться разговаривать с США на "языке сделок"
Евросоюз должен научиться разговаривать с США на "языке сделок", как это делает новая администрация президента Дональда Трампа, заявила глава европейской... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:40:00+03:00
2025-01-27T20:40:00+03:00
в мире
сша
брюссель
гренландия
дональд трамп
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Евросоюз должен научиться разговаривать с США на "языке сделок", как это делает новая администрация президента Дональда Трампа, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после обсуждения американо-европейских отношений на заседании европейских министров иностранных дел в Брюсселе. "Я думаю, что для всех очевидно сейчас, что новая администрация США разговаривает на языке сделок. Это означает всегда и по всем вопросам вести переговоры. Мы должны также разговаривать на этом языке", - сказала Каллас на пресс-конференции после заседания Совета глав МИД ЕС. Отвечая на уточняющий вопрос о том, распространяется ли "язык сделок" на обсуждение вопросов суверенитета европейских стран, в частности, после заявления Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, она заявила о поддержке Дании, но не стала критиковать высказывания американского лидера. По ее словам, на обсуждениях министров прозвучала мысль о том, что "в ЕС должны слушать то, что говорит президент США, но не стоит все воспринимать буквально". "Мы обсуждали то, как должно происходить взаимодействие с новой администрацией США. Мы в Европе сильны, когда едины. Поддерживаем друг друга, но США также является важным союзником, нам необходимо сотрудничать с ними по ряду вопросов", - сказала Каллас. Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности. Также беспокойство в ЕС взывают высказывания Трампа по Гренландии, которую он хочет сделать частью США. Опасаются в ЕС и роста влияния на внутреннюю ситуацию в ЕС американских цифровых гигантов, таких как соцсеть X, при том, что технологически ЕС по-прежнему отстает от США. Евросоюз пока ничем не ответил, за исключением заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обещавшей нарастить покупки американских углеводородов, несмотря на их высокую стоимость.
https://ria.ru/20250127/peregovory-1995687006.html
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в мире, сша, брюссель, гренландия, дональд трамп, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, США, Брюссель, Гренландия, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Каллас призвала Евросоюз научиться разговаривать с США на "языке сделок"

Каллас: ЕС должен научиться вести переговоры с США

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Кая Каллас
 Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Евросоюз должен научиться разговаривать с США на "языке сделок", как это делает новая администрация президента Дональда Трампа, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после обсуждения американо-европейских отношений на заседании европейских министров иностранных дел в Брюсселе.
«
"Я думаю, что для всех очевидно сейчас, что новая администрация США разговаривает на языке сделок. Это означает всегда и по всем вопросам вести переговоры. Мы должны также разговаривать на этом языке", - сказала Каллас на пресс-конференции после заседания Совета глав МИД ЕС.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Европе опасаются, что США отстранят ЕС и Киев от переговоров, пишут СМИ
Вчера, 12:58
Отвечая на уточняющий вопрос о том, распространяется ли "язык сделок" на обсуждение вопросов суверенитета европейских стран, в частности, после заявления Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, она заявила о поддержке Дании, но не стала критиковать высказывания американского лидера.
По ее словам, на обсуждениях министров прозвучала мысль о том, что "в ЕС должны слушать то, что говорит президент США, но не стоит все воспринимать буквально".
«
"Мы обсуждали то, как должно происходить взаимодействие с новой администрацией США. Мы в Европе сильны, когда едины. Поддерживаем друг друга, но США также является важным союзником, нам необходимо сотрудничать с ними по ряду вопросов", - сказала Каллас.
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой
25 января, 09:41
Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.
Также беспокойство в ЕС взывают высказывания Трампа по Гренландии, которую он хочет сделать частью США. Опасаются в ЕС и роста влияния на внутреннюю ситуацию в ЕС американских цифровых гигантов, таких как соцсеть X, при том, что технологически ЕС по-прежнему отстает от США. Евросоюз пока ничем не ответил, за исключением заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обещавшей нарастить покупки американских углеводородов, несмотря на их высокую стоимость.
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США ведут Евросоюз в тупик, заявил венгерский политолог
27 декабря 2024, 06:23
 
В миреСШАБрюссельГренландияДональд ТрампКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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