https://ria.ru/20250127/evrosoyuz-1995792972.html

Каллас призвала Евросоюз научиться разговаривать с США на "языке сделок"

Каллас призвала Евросоюз научиться разговаривать с США на "языке сделок" - РИА Новости, 27.01.2025

Каллас призвала Евросоюз научиться разговаривать с США на "языке сделок"

Евросоюз должен научиться разговаривать с США на "языке сделок", как это делает новая администрация президента Дональда Трампа, заявила глава европейской... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T20:40:00+03:00

2025-01-27T20:40:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Евросоюз должен научиться разговаривать с США на "языке сделок", как это делает новая администрация президента Дональда Трампа, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после обсуждения американо-европейских отношений на заседании европейских министров иностранных дел в Брюсселе. "Я думаю, что для всех очевидно сейчас, что новая администрация США разговаривает на языке сделок. Это означает всегда и по всем вопросам вести переговоры. Мы должны также разговаривать на этом языке", - сказала Каллас на пресс-конференции после заседания Совета глав МИД ЕС. Отвечая на уточняющий вопрос о том, распространяется ли "язык сделок" на обсуждение вопросов суверенитета европейских стран, в частности, после заявления Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, она заявила о поддержке Дании, но не стала критиковать высказывания американского лидера. По ее словам, на обсуждениях министров прозвучала мысль о том, что "в ЕС должны слушать то, что говорит президент США, но не стоит все воспринимать буквально". "Мы обсуждали то, как должно происходить взаимодействие с новой администрацией США. Мы в Европе сильны, когда едины. Поддерживаем друг друга, но США также является важным союзником, нам необходимо сотрудничать с ними по ряду вопросов", - сказала Каллас. Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности. Также беспокойство в ЕС взывают высказывания Трампа по Гренландии, которую он хочет сделать частью США. Опасаются в ЕС и роста влияния на внутреннюю ситуацию в ЕС американских цифровых гигантов, таких как соцсеть X, при том, что технологически ЕС по-прежнему отстает от США. Евросоюз пока ничем не ответил, за исключением заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обещавшей нарастить покупки американских углеводородов, несмотря на их высокую стоимость.

https://ria.ru/20250127/peregovory-1995687006.html

https://ria.ru/20250125/dugin-1995439270.html

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в мире, сша, брюссель, гренландия, дональд трамп, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия