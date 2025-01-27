https://ria.ru/20250127/blokada-1995769900.html

"Страшно, но пережили": воспоминания жителя блокадного Ленинграда

"Страшно, но пережили": воспоминания жителя блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025

"Страшно, но пережили": воспоминания жителя блокадного Ленинграда

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

2025-01-27T18:10:00+03:00

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2025-01-27T18:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

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Олег Веденеев в детстве прошел через одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда.Когда началась война, семья ветерана отдыхала на даче в поселке Тайцы. Узнав о нападении гитлеровской Германии, отец сразу же привез всех обратно в Ленинград, а сам ушел на фронт. Олег Веденеев вспоминает о голоде и очередях за хлебом.По словам блокадника, пережить это тяжелое время ему удалось только благодаря поддержке семьи и человеческой взаимопомощи.

ленинград

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Страшно, но пережили": ветеран о блокаде Олег Веденеев в детстве прошел через одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. Когда началась война, семья ветерана отдыхала на даче в поселке Тайцы. Узнав о нападении гитлеровской Германии, отец сразу же привез всех обратно в Ленинград, а сам ушел на фронт. Олег Веденеев вспоминает о голоде и очередях за хлебом. По словам блокадника, пережить это тяжелое время ему удалось только благодаря поддержке семьи и человеческой взаимопомощи. 2025-01-27T18:10 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), видео