https://ria.ru/20250127/blokada-1995769900.html
"Страшно, но пережили": воспоминания жителя блокадного Ленинграда
"Страшно, но пережили": воспоминания жителя блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
"Страшно, но пережили": воспоминания жителя блокадного Ленинграда
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
2025-01-27T18:10:00+03:00
2025-01-27T18:10:00+03:00
2025-01-27T18:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995744534_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a82c44d01fea9d49172a9008bd1d5a7.jpg
Олег Веденеев в детстве прошел через одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда.Когда началась война, семья ветерана отдыхала на даче в поселке Тайцы. Узнав о нападении гитлеровской Германии, отец сразу же привез всех обратно в Ленинград, а сам ушел на фронт. Олег Веденеев вспоминает о голоде и очередях за хлебом.По словам блокадника, пережить это тяжелое время ему удалось только благодаря поддержке семьи и человеческой взаимопомощи.
ленинград
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2025
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Страшно, но пережили": ветеран о блокаде
Олег Веденеев в детстве прошел через одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда.
Когда началась война, семья ветерана отдыхала на даче в поселке Тайцы. Узнав о нападении гитлеровской Германии, отец сразу же привез всех обратно в Ленинград, а сам ушел на фронт. Олег Веденеев вспоминает о голоде и очередях за хлебом.
По словам блокадника, пережить это тяжелое время ему удалось только благодаря поддержке семьи и человеческой взаимопомощи.
2025-01-27T18:10
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PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Блокада Ленинграда (1941-1944)
"Страшно, но пережили": воспоминания жителя блокадного Ленинграда
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
2025-01-27T18:10
true
PT1M47S
"Страшно, но пережили": воспоминания жителя блокадного Ленинграда
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.