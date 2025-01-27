https://ria.ru/20250127/blokada-1995735675.html

В Киргизии прошел митинг-реквием в честь годовщины освобождения Ленинграда

В Киргизии прошел митинг-реквием в честь годовщины освобождения Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025

В Киргизии прошел митинг-реквием в честь годовщины освобождения Ленинграда

В Киргизии прошел митинг-реквием, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:20:00+03:00

2025-01-27T16:20:00+03:00

2025-01-27T16:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. В Киргизии прошел митинг-реквием, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии Бишкека. "Сегодня, 27 января 2025 года, в парке имени Даира Асанова состоялся торжественный митинг-реквием, посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии приняли участие вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов, министр обороны Бактыбек Бекболотов, посол России Российской Федерации в Бишкеке Сергей Вакунов, а также председатель киргизского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов. Собравшиеся почтили память жертв блокады минутой молчания, после чего прозвучал троекратный оружейный залп. Завершением митинга стала церемония возложения цветов к мемориальному комплексу. "Это памятное мероприятие стало знаком глубокого уважения героизму и стойкости жителей блокадного Ленинграда. Оно напомнило о мужестве, самопожертвовании и единстве, которые позволили преодолеть одну из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны", - подчеркнули в муниципалитете. В сражениях за освобождение Ленинграда от блокады пали 4,5 тысячи уроженцев Киргизии. В годы войны в Киргизскую ССР были эвакуированы 16 тысяч ленинградцев, включая 3,5 тысячи детей. Республика также направляла в Ленинград эшелоны с продовольствием и теплыми вещами.

https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html

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Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города. 2025-01-27T16:20 true PT4M42S

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Ольга Фомченкова

в мире, ленинград, киргизия, бишкек, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне