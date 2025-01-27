https://ria.ru/20250127/bespilotniki-1995624120.html

После попытки атаки БПЛА на Воронежскую область пострадавших нет

После попытки атаки БПЛА на Воронежскую область пострадавших нет - РИА Новости, 27.01.2025

После попытки атаки БПЛА на Воронежскую область пострадавших нет

Пострадавших и разрушений нет после попытки ночной атаки беспилотников на Воронежскую область, сообщил в понедельник в Telegram-канале глава региона Александр... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T07:36:00+03:00

2025-01-27T07:36:00+03:00

2025-01-27T07:36:00+03:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после попытки ночной атаки беспилотников на Воронежскую область, сообщил в понедельник в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. "Всего минувшей ночью в двух городских округах и четырех районах Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - сообщил он. Глава региона напомнил, что приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо, а в случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, необходимо сообщить по телефону 112.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)