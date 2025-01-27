https://ria.ru/20250127/bespilotniki-1995624120.html
После попытки атаки БПЛА на Воронежскую область пострадавших нет
После попытки атаки БПЛА на Воронежскую область пострадавших нет - РИА Новости, 27.01.2025
После попытки атаки БПЛА на Воронежскую область пострадавших нет
Пострадавших и разрушений нет после попытки ночной атаки беспилотников на Воронежскую область, сообщил в понедельник в Telegram-канале глава региона Александр... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T07:36:00+03:00
2025-01-27T07:36:00+03:00
2025-01-27T07:36:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после попытки ночной атаки беспилотников на Воронежскую область, сообщил в понедельник в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. "Всего минувшей ночью в двух городских округах и четырех районах Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - сообщил он. Глава региона напомнил, что приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо, а в случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, необходимо сообщить по телефону 112.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
После попытки атаки БПЛА на Воронежскую область пострадавших нет
Гусев: силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Воронежской областью