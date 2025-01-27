В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В трех частях Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
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"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.
Губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА, объявленная на территории региона в воскресенье в 21.21, сохраняется.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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