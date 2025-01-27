https://ria.ru/20250127/bespilotniki-1995605565.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 27.01.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В трех частях Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:52:00+03:00

2025-01-27T00:52:00+03:00

2025-01-27T00:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В трех частях Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он. Губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА, объявленная на территории региона в воскресенье в 21.21, сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность