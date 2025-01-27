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Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина - РИА Новости, 27.01.2025
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https://ria.ru/20250127/benzin-1995604353.html
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина - РИА Новости, 27.01.2025
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина
Люксембург стал лидером рейтинга по доступности бензина на начало 2025 года, Россия оказалась на 15-м месте, а замыкает список Молдавия, свидетельствует... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:31:00+03:00
2025-01-27T00:31:00+03:00
экономика
авто
россия
европа
норвегия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Люксембург стал лидером рейтинга по доступности бензина на начало 2025 года, Россия оказалась на 15-м месте, а замыкает список Молдавия, свидетельствует исследование РИА Новости. Динамика цен на бензин Как отмечают эксперты, на европейском рынке динамика бензиновых цен в 2024 году была разнонаправленной, и в целом отвечала динамике нефтяных цен – рост в первом квартале сменился спадом во втором и третьем кварталах, тогда как в четвертом цены снова стали подниматься. Однако в разных странах движение цен было неодинаковым, что сказалось на доступности автомобильного топлива для конечных потребителей. При этом очевидно, что доступность бензина зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах, эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы. Россия на 15-м местеПервое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны могут купить на свои средние зарплаты более 2,7 тысячи литра бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам скромные, при этом зарплаты одни из самых высоких в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,2 тысячи литра. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Норвегия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1960 литров бензина. Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1242 литров 95-го бензина. Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны могут приобрести лишь 521 литр топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,3 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Венгрия, Хорватия, Словакия и Латвия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 700 литров бензина. Рост цен в большинстве стран В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 50,4 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 60,6 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом 2024 года цена бензина в нашей стране выросла на 9,9%. Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 72 российских рублей за литр. В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария. Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Дании, в пересчете на российскую валюту 213 рублей за литр. Далее следуют Нидерланды, Норвегия, Греция, Франция и Германия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 189 рублей. Самое дешевое дизельное топливо продается в России – 70,1 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в Белоруссии и Казахстане – 72,2 и 107,6 рубля за литр соответственно. Самое дорогое дизельное топливо продается в Дании – 194,7 рубля за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Норвегии, Нидерландах, Ирландии и Бельгии (более 180 рублей за литр). В большинстве стран, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Подорожание произошло в 20 государствах. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Венгрии (+12,2%), России (+9,9%) и в Словении (+7,7%). Снижение цен отмечается в 11 странах, при этом самое значительное падение было в Польше (-2,5%), Финляндии (-2,5%) и в Великобритании (-2,2%). Цены на дизельное топливо повысились в половине стран. Подорожание произошло в 15 государствах из 32, участвующих в рейтинге. В остальных странах цены на дизельное топливо снизились. Прогноз на 2025 год Эксперты РИА Новости отмечают, что складывающееся сейчас соотношение сил на мировом рынке нефти и нефтепродуктов пока не дает основания полагать, что в 2025 году может произойти какое-то серьезное изменение баланса между спросом и предложением. Но при этом, если исключить возможные геополитические форс-мажоры, вероятность небольшого падения среднегодовых цен все же выше вероятности их роста. При этом следует учитывать высокую степень неопределенности в прогнозировании по причине возможных экономических войн между США и другими странами, отмечают эксперты. Специалисты полагают, что в России динамика цен будет зависеть не столько от внешних рыночных условий, сколько от внутренних и прежде всего от общего уровня потребительских цен и инфляции, которая стала главной проблемой российской экономики в 2024 году. Можно предположить, что рост бензиновых цен в России будет примерно соответствовать уровню общей инфляции, но проблема заключается в том, что предсказать уровень инфляции сейчас довольно сложно, так как в полной мере усмирить ее пока не удалось. При этом не исключено, что рост заработных плат в 2025 году также продолжится примерно теми же темпами, поэтому существенного изменения доступности бензина для населения не произойдет. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало 2025 года. По Казахстану - по итогам декабря 2024 года, по Норвегии — по итогам ноября 2024 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.
https://ria.ru/20250127/benzin-1995189839.html
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экономика, авто, россия, европа, норвегия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Авто, Россия, Европа, Норвегия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Рейтинг доступности бензина в Европе возглавил Люксембург, Россия на 15-м месте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки
Автомобиль во время заправки - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Люксембург стал лидером рейтинга по доступности бензина на начало 2025 года, Россия оказалась на 15-м месте, а замыкает список Молдавия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Динамика цен на бензин

Как отмечают эксперты, на европейском рынке динамика бензиновых цен в 2024 году была разнонаправленной, и в целом отвечала динамике нефтяных цен – рост в первом квартале сменился спадом во втором и третьем кварталах, тогда как в четвертом цены снова стали подниматься. Однако в разных странах движение цен было неодинаковым, что сказалось на доступности автомобильного топлива для конечных потребителей.
При этом очевидно, что доступность бензина зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах, эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина в 2025 году
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения в 2025 году
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Россия на 15-м месте

Первое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны могут купить на свои средние зарплаты более 2,7 тысячи литра бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам скромные, при этом зарплаты одни из самых высоких в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,2 тысячи литра. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Норвегия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1960 литров бензина.
Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1242 литров 95-го бензина.
Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны могут приобрести лишь 521 литр топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,3 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Венгрия, Хорватия, Словакия и Латвия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 700 литров бензина.
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Рост цен в большинстве стран

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 50,4 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 60,6 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом 2024 года цена бензина в нашей стране выросла на 9,9%.
Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 72 российских рублей за литр. В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария.
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Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Дании, в пересчете на российскую валюту 213 рублей за литр. Далее следуют Нидерланды, Норвегия, Греция, Франция и Германия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 189 рублей.
Самое дешевое дизельное топливо продается в России – 70,1 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в Белоруссии и Казахстане – 72,2 и 107,6 рубля за литр соответственно.
Самое дорогое дизельное топливо продается в Дании – 194,7 рубля за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Норвегии, Нидерландах, Ирландии и Бельгии (более 180 рублей за литр).
В большинстве стран, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Подорожание произошло в 20 государствах. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Венгрии (+12,2%), России (+9,9%) и в Словении (+7,7%). Снижение цен отмечается в 11 странах, при этом самое значительное падение было в Польше (-2,5%), Финляндии (-2,5%) и в Великобритании (-2,2%).
Цены на дизельное топливо повысились в половине стран. Подорожание произошло в 15 государствах из 32, участвующих в рейтинге. В остальных странах цены на дизельное топливо снизились.
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Прогноз на 2025 год

Эксперты РИА Новости отмечают, что складывающееся сейчас соотношение сил на мировом рынке нефти и нефтепродуктов пока не дает основания полагать, что в 2025 году может произойти какое-то серьезное изменение баланса между спросом и предложением. Но при этом, если исключить возможные геополитические форс-мажоры, вероятность небольшого падения среднегодовых цен все же выше вероятности их роста. При этом следует учитывать высокую степень неопределенности в прогнозировании по причине возможных экономических войн между США и другими странами, отмечают эксперты.
Специалисты полагают, что в России динамика цен будет зависеть не столько от внешних рыночных условий, сколько от внутренних и прежде всего от общего уровня потребительских цен и инфляции, которая стала главной проблемой российской экономики в 2024 году. Можно предположить, что рост бензиновых цен в России будет примерно соответствовать уровню общей инфляции, но проблема заключается в том, что предсказать уровень инфляции сейчас довольно сложно, так как в полной мере усмирить ее пока не удалось. При этом не исключено, что рост заработных плат в 2025 году также продолжится примерно теми же темпами, поэтому существенного изменения доступности бензина для населения не произойдет.
При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало 2025 года. По Казахстану - по итогам декабря 2024 года, по Норвегии — по итогам ноября 2024 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.
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