https://ria.ru/20250127/benzin-1995604353.html

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина - РИА Новости, 27.01.2025

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Люксембург стал лидером рейтинга по доступности бензина на начало 2025 года, Россия оказалась на 15-м месте, а замыкает список Молдавия, свидетельствует... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:31:00+03:00

2025-01-27T00:31:00+03:00

2025-01-27T00:31:00+03:00

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авто

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федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Люксембург стал лидером рейтинга по доступности бензина на начало 2025 года, Россия оказалась на 15-м месте, а замыкает список Молдавия, свидетельствует исследование РИА Новости. Динамика цен на бензин Как отмечают эксперты, на европейском рынке динамика бензиновых цен в 2024 году была разнонаправленной, и в целом отвечала динамике нефтяных цен – рост в первом квартале сменился спадом во втором и третьем кварталах, тогда как в четвертом цены снова стали подниматься. Однако в разных странах движение цен было неодинаковым, что сказалось на доступности автомобильного топлива для конечных потребителей. При этом очевидно, что доступность бензина зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах, эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы. Россия на 15-м местеПервое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны могут купить на свои средние зарплаты более 2,7 тысячи литра бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам скромные, при этом зарплаты одни из самых высоких в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,2 тысячи литра. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Норвегия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1960 литров бензина. Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1242 литров 95-го бензина. Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны могут приобрести лишь 521 литр топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,3 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Венгрия, Хорватия, Словакия и Латвия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 700 литров бензина. Рост цен в большинстве стран В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 50,4 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 60,6 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом 2024 года цена бензина в нашей стране выросла на 9,9%. Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 72 российских рублей за литр. В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария. Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Дании, в пересчете на российскую валюту 213 рублей за литр. Далее следуют Нидерланды, Норвегия, Греция, Франция и Германия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 189 рублей. Самое дешевое дизельное топливо продается в России – 70,1 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в Белоруссии и Казахстане – 72,2 и 107,6 рубля за литр соответственно. Самое дорогое дизельное топливо продается в Дании – 194,7 рубля за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Норвегии, Нидерландах, Ирландии и Бельгии (более 180 рублей за литр). В большинстве стран, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Подорожание произошло в 20 государствах. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Венгрии (+12,2%), России (+9,9%) и в Словении (+7,7%). Снижение цен отмечается в 11 странах, при этом самое значительное падение было в Польше (-2,5%), Финляндии (-2,5%) и в Великобритании (-2,2%). Цены на дизельное топливо повысились в половине стран. Подорожание произошло в 15 государствах из 32, участвующих в рейтинге. В остальных странах цены на дизельное топливо снизились. Прогноз на 2025 год Эксперты РИА Новости отмечают, что складывающееся сейчас соотношение сил на мировом рынке нефти и нефтепродуктов пока не дает основания полагать, что в 2025 году может произойти какое-то серьезное изменение баланса между спросом и предложением. Но при этом, если исключить возможные геополитические форс-мажоры, вероятность небольшого падения среднегодовых цен все же выше вероятности их роста. При этом следует учитывать высокую степень неопределенности в прогнозировании по причине возможных экономических войн между США и другими странами, отмечают эксперты. Специалисты полагают, что в России динамика цен будет зависеть не столько от внешних рыночных условий, сколько от внутренних и прежде всего от общего уровня потребительских цен и инфляции, которая стала главной проблемой российской экономики в 2024 году. Можно предположить, что рост бензиновых цен в России будет примерно соответствовать уровню общей инфляции, но проблема заключается в том, что предсказать уровень инфляции сейчас довольно сложно, так как в полной мере усмирить ее пока не удалось. При этом не исключено, что рост заработных плат в 2025 году также продолжится примерно теми же темпами, поэтому существенного изменения доступности бензина для населения не произойдет. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало 2025 года. По Казахстану - по итогам декабря 2024 года, по Норвегии — по итогам ноября 2024 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

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https://ria.ru/20240930/benzin-1975579269.html

https://ria.ru/20241224/fas-1991018015.html

https://ria.ru/20241228/benzin-1991869711.html

https://ria.ru/20250102/benzin-1992288344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, европа, норвегия, федеральная служба государственной статистики (росстат)