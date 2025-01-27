https://ria.ru/20250127/aktsiya-1996053108.html

Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля

Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля - РИА Новости, 29.01.2025

Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля

Акция "Диктант победы" в 2025 году пройдет 25 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-27T17:00:00+03:00

2025-01-27T17:00:00+03:00

2025-01-29T09:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сергей кравцов

российское военно-историческое общество (рвио)

единая россия

диктант победы

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972107757_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_1d53a947ceda4abf31bcd79e77b80ec5.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Акция "Диктант победы" в 2025 году пройдет 25 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы будем проводить вместе с Российским военно-историческим обществом "Диктант победы" и с партией "Единая Россия". Он состоится 25 апреля", - сказал министр журналистам. "Диктант победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей кравцов, российское военно-историческое общество (рвио), единая россия, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)