https://ria.ru/20250127/aktsiya-1996053108.html
Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля
Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля - РИА Новости, 29.01.2025
Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля
Акция "Диктант победы" в 2025 году пройдет 25 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-27T17:00:00+03:00
2025-01-27T17:00:00+03:00
2025-01-29T09:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей кравцов
российское военно-историческое общество (рвио)
единая россия
диктант победы
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Акция "Диктант победы" в 2025 году пройдет 25 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы будем проводить вместе с Российским военно-историческим обществом "Диктант победы" и с партией "Единая Россия". Он состоится 25 апреля", - сказал министр журналистам. "Диктант победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля
Акция "Диктант победы" в 2025 году пройдет 25 апреля