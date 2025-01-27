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Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля - РИА Новости, 29.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:00 27.01.2025 (обновлено: 09:46 29.01.2025)
https://ria.ru/20250127/aktsiya-1996053108.html
Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля
Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля - РИА Новости, 29.01.2025
Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля
Акция "Диктант победы" в 2025 году пройдет 25 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-27T17:00:00+03:00
2025-01-29T09:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей кравцов
российское военно-историческое общество (рвио)
единая россия
диктант победы
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Акция "Диктант победы" в 2025 году пройдет 25 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы будем проводить вместе с Российским военно-историческим обществом "Диктант победы" и с партией "Единая Россия". Он состоится 25 апреля", - сказал министр журналистам. "Диктант победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.
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Артем Смирнов
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россия, сергей кравцов, российское военно-историческое общество (рвио), единая россия, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сергей Кравцов, Российское военно-историческое общество (РВИО), Единая Россия, Диктант Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Акция "Диктант победы" пройдет 25 апреля

Акция "Диктант победы" в 2025 году пройдет 25 апреля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует в XI Общероссийском родительском собрании в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует в XI Общероссийском родительском собрании в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует в XI Общероссийском родительском собрании в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Акция "Диктант победы" в 2025 году пройдет 25 апреля, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы будем проводить вместе с Российским военно-историческим обществом "Диктант победы" и с партией "Единая Россия". Он состоится 25 апреля", - сказал министр журналистам.
"Диктант победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
27 января, 17:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСергей КравцовРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Единая РоссияДиктант Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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