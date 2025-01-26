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"Должно быть проклято": в Раде сделали заявление в день рождения Зеленского
"Должно быть проклято": в Раде сделали заявление в день рождения Зеленского - РИА Новости, 26.01.2025
"Должно быть проклято": в Раде сделали заявление в день рождения Зеленского
Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы подготовить страну к войне, и сделал все, чтобы она началась и Украина проиграла. Такое мнение в своем... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T06:36:00+03:00
2025-01-26T06:36:00+03:00
2025-01-26T06:36:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы подготовить страну к войне, и сделал все, чтобы она началась и Украина проиграла. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене в день рождения Зеленского 25 января."Только за это его имя должно быть проклято", — написал он.По мнению парламентария, Зеленский решил продолжать ввязываться в конфликт, чтобы поднять свой рейтинг, который к тому времени значительно упал."Возможно, некомпетентный лицедей действительно верил, что все боевые действия сконцентрируются на Донбассе, а может действительно готовился сдать Путину всю страну — не зря же никто не знал, где он в первые дни вторжения", — предположил Дубинский.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей, сказав, что глава киевского режима захотел воевать. Глава Белого дома также отметил, что Зеленский не должен был допускать начала СВО на Украине.
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995488353.html
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в мире, украина, донбасс, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Донбасс, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Должно быть проклято": в Раде сделали заявление в день рождения Зеленского
Дубинский осудил Зеленского в его день рождения за начало конфликта на Украине