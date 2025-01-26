https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995511431.html

"Должно быть проклято": в Раде сделали заявление в день рождения Зеленского

"Должно быть проклято": в Раде сделали заявление в день рождения Зеленского - РИА Новости, 26.01.2025

"Должно быть проклято": в Раде сделали заявление в день рождения Зеленского

Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы подготовить страну к войне, и сделал все, чтобы она началась и Украина проиграла. Такое мнение в своем... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T06:36:00+03:00

2025-01-26T06:36:00+03:00

2025-01-26T06:36:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы подготовить страну к войне, и сделал все, чтобы она началась и Украина проиграла. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене в день рождения Зеленского 25 января."Только за это его имя должно быть проклято", — написал он.По мнению парламентария, Зеленский решил продолжать ввязываться в конфликт, чтобы поднять свой рейтинг, который к тому времени значительно упал."Возможно, некомпетентный лицедей действительно верил, что все боевые действия сконцентрируются на Донбассе, а может действительно готовился сдать Путину всю страну — не зря же никто не знал, где он в первые дни вторжения", — предположил Дубинский.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей, сказав, что глава киевского режима захотел воевать. Глава Белого дома также отметил, что Зеленский не должен был допускать начала СВО на Украине.

https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995488353.html

https://ria.ru/20250124/zelenskiy-1995237050.html

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в мире, украина, донбасс, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины