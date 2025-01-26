https://ria.ru/20250126/zaderzhanie-1995570109.html

В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками

В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками - РИА Новости, 26.01.2025

В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками

Двоих мужчин, которые заперли школьницу в квартире, избивали ее и заставили употребить наркотики, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:05:00+03:00

2025-01-26T17:05:00+03:00

2025-01-26T17:12:00+03:00

россия

санкт-петербург

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Двоих мужчин, которые заперли школьницу в квартире, избивали ее и заставили употребить наркотики, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу. "Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а, г, д" ч.2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств)", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, злоумышленники на почве ранее произошедшего конфликта под обманным предлогом пригласили 16-летнюю девушку в квартиру на Песочной набережной, где незаконно ее удерживали с 21 на 22 января, угрожали ножом и избивали металлическим прутом. Кроме того, они, удерживая ее руки, заставили ее употребить наркотики. "Потерпевшей удалось сообщить о своем местонахождении и попросить о помощи, в результате чего в 5 утра 22 января она была освобождена", - сообщили в пресс-службе городского Главка СК. Девушка обратилась в больницу с телесными повреждениями, где ей оказана медицинская помощь. "Одному фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, в отношении него сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе. Второй мужчина сейчас находится в психиатрическом лечебном учреждении, после выхода из которого будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.

https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949761630.html

https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html

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россия, санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)