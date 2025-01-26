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В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками - РИА Новости, 26.01.2025
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17:05 26.01.2025 (обновлено: 17:12 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/zaderzhanie-1995570109.html
В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками
В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками - РИА Новости, 26.01.2025
В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками
Двоих мужчин, которые заперли школьницу в квартире, избивали ее и заставили употребить наркотики, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:05:00+03:00
2025-01-26T17:12:00+03:00
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Двоих мужчин, которые заперли школьницу в квартире, избивали ее и заставили употребить наркотики, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу. "Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а, г, д" ч.2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств)", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, злоумышленники на почве ранее произошедшего конфликта под обманным предлогом пригласили 16-летнюю девушку в квартиру на Песочной набережной, где незаконно ее удерживали с 21 на 22 января, угрожали ножом и избивали металлическим прутом. Кроме того, они, удерживая ее руки, заставили ее употребить наркотики. "Потерпевшей удалось сообщить о своем местонахождении и попросить о помощи, в результате чего в 5 утра 22 января она была освобождена", - сообщили в пресс-службе городского Главка СК. Девушка обратилась в больницу с телесными повреждениями, где ей оказана медицинская помощь. "Одному фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, в отношении него сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе. Второй мужчина сейчас находится в психиатрическом лечебном учреждении, после выхода из которого будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.
https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949761630.html
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россия, санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками

СК: в Петербурге задержали двоих мужчин, дававших наркотики 16-летней школьнице

© ГСУ СК России по Санкт-ПетербургуПодозреваемый в незаконном лишении свободы школьницы и склонение ее к употреблению наркотических средств. Кадр видео
Подозреваемый в незаконном лишении свободы школьницы и склонение ее к употреблению наркотических средств. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Подозреваемый в незаконном лишении свободы школьницы и склонение ее к употреблению наркотических средств. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Двоих мужчин, которые заперли школьницу в квартире, избивали ее и заставили употребить наркотики, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.
"Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а, г, д" ч.2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств)", - сообщает пресс-служба.
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По версии следствия, злоумышленники на почве ранее произошедшего конфликта под обманным предлогом пригласили 16-летнюю девушку в квартиру на Песочной набережной, где незаконно ее удерживали с 21 на 22 января, угрожали ножом и избивали металлическим прутом. Кроме того, они, удерживая ее руки, заставили ее употребить наркотики.
"Потерпевшей удалось сообщить о своем местонахождении и попросить о помощи, в результате чего в 5 утра 22 января она была освобождена", - сообщили в пресс-службе городского Главка СК.
Девушка обратилась в больницу с телесными повреждениями, где ей оказана медицинская помощь.
"Одному фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, в отношении него сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.
Второй мужчина сейчас находится в психиатрическом лечебном учреждении, после выхода из которого будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.
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