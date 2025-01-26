Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Белоруссии прошли по международным стандартам, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vybory-1995589238.html
Выборы в Белоруссии прошли по международным стандартам, заявили в Совфеде
Выборы в Белоруссии прошли по международным стандартам, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.01.2025
Выборы в Белоруссии прошли по международным стандартам, заявили в Совфеде
Выборы президента Белоруссии были организованы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, заявил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:27:00+03:00
2025-01-26T20:27:00+03:00
белоруссия
минск
константин косачев
александр лукашенко
снг
совет федерации рф
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995538001_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_1a3e4735f0163be00f9011bd16119352.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии были организованы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, заявил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Константин Косачев. "Выборы были организованы в соответствии с общепризнанными международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися", - сказал политик. По словам Косачева, "наблюдатели миссии МПА СНГ не зафиксировали сколь-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования". "Отмечены большая активность избирателей и очень доброжелательная атмосфера на участках", - заключил Косачев. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
https://ria.ru/20250126/shaykhutdinov-1995579475.html
https://ria.ru/20250126/kosachev-1995515979.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995538001_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_9bbe7b6e80a8efa806ef628ca99f4bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, константин косачев, александр лукашенко, снг, совет федерации рф, выборы президента белоруссии — 2025
Белоруссия, Минск, Константин Косачев, Александр Лукашенко, СНГ, Совет Федерации РФ, Выборы президента Белоруссии — 2025
Выборы в Белоруссии прошли по международным стандартам, заявили в Совфеде

Косачев: выборы в Белоруссии были организованы по международным стандартам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии были организованы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, заявил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Константин Косачев.
«
"Выборы были организованы в соответствии с общепризнанными международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися", - сказал политик.
Депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Рифат Шайхутдинов - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Шайхутдинов: выборы в Белоруссии стали вотумом доверия власти
Вчера, 18:42
По словам Косачева, "наблюдатели миссии МПА СНГ не зафиксировали сколь-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования".
«
"Отмечены большая активность избирателей и очень доброжелательная атмосфера на участках", - заключил Косачев.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Косачев прокомментировал резолюцию ЕС по Белоруссии
Вчера, 08:53
 
БелоруссияМинскКонстантин КосачевАлександр ЛукашенкоСНГСовет Федерации РФВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала