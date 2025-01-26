https://ria.ru/20250126/vybory-1995589238.html

Выборы в Белоруссии прошли по международным стандартам, заявили в Совфеде

Выборы в Белоруссии прошли по международным стандартам, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.01.2025

Выборы в Белоруссии прошли по международным стандартам, заявили в Совфеде

Выборы президента Белоруссии были организованы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, заявил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T20:27:00+03:00

2025-01-26T20:27:00+03:00

2025-01-26T20:27:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии были организованы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, заявил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Константин Косачев. "Выборы были организованы в соответствии с общепризнанными международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися", - сказал политик. По словам Косачева, "наблюдатели миссии МПА СНГ не зафиксировали сколь-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования". "Отмечены большая активность избирателей и очень доброжелательная атмосфера на участках", - заключил Косачев. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20250126/shaykhutdinov-1995579475.html

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белоруссия, минск, константин косачев, александр лукашенко, снг, совет федерации рф, выборы президента белоруссии — 2025