https://ria.ru/20250126/vsu-1995514429.html

Инструкторы в Британии обучали ВСУ боям в жилых районах, заявил перебежчик

Инструкторы в Британии обучали ВСУ боям в жилых районах, заявил перебежчик - РИА Новости, 26.01.2025

Инструкторы в Британии обучали ВСУ боям в жилых районах, заявил перебежчик

Украинские солдаты, обучавшиеся на базе в Северном Йоркшире, перед отправкой в Курскую область отрабатывали бои в жилых районах, рассказал РИА Новости сбежавший РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:31:00+03:00

2025-01-26T08:31:00+03:00

2025-01-26T11:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

северный йоркшир

курская область

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 26 янв — РИА Новости. Украинские солдаты, обучавшиеся на базе в Северном Йоркшире, перед отправкой в Курскую область отрабатывали бои в жилых районах, рассказал РИА Новости сбежавший из Великобритании в Россию военнослужащий ВСУ Валерий С. "Там есть стрельбище и часть учебного полигона, имитировавшего городскую застройку. Там мы под руководством англоязычных британских инструкторов в присутствии переводчиков отрабатывали штурмы жилых домов. После подготовки нас должны были отправить в Суджу", — сказал собеседник агентства, попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности. Подготовка велась на базе у города Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания). РИА Новости 24 января впервые опубликовало видео с этой базы. Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, тот факт, что британские инструкторы готовили на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область, подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование украинского конфликта.

https://ria.ru/20241129/morpekhi-1986250929.html

северный йоркшир

курская область

россия

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Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на Суджу Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на город Суджа Курской области, рассказал РИА Новости бежавший украинский военный. Он передал в распоряжение агентства видео с военной базы у города Даунхолм, где проходила подготовка боевиков ВСУ. 2025-01-26T08:31 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северный йоркшир, курская область, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины