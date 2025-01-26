https://ria.ru/20250126/vsu-1995514429.html
Инструкторы в Британии обучали ВСУ боям в жилых районах, заявил перебежчик
Инструкторы в Британии обучали ВСУ боям в жилых районах, заявил перебежчик - РИА Новости, 26.01.2025
Инструкторы в Британии обучали ВСУ боям в жилых районах, заявил перебежчик
Украинские солдаты, обучавшиеся на базе в Северном Йоркшире, перед отправкой в Курскую область отрабатывали бои в жилых районах, рассказал РИА Новости сбежавший РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:31:00+03:00
2025-01-26T08:31:00+03:00
2025-01-26T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
северный йоркшир
курская область
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 26 янв — РИА Новости. Украинские солдаты, обучавшиеся на базе в Северном Йоркшире, перед отправкой в Курскую область отрабатывали бои в жилых районах, рассказал РИА Новости сбежавший из Великобритании в Россию военнослужащий ВСУ Валерий С. "Там есть стрельбище и часть учебного полигона, имитировавшего городскую застройку. Там мы под руководством англоязычных британских инструкторов в присутствии переводчиков отрабатывали штурмы жилых домов. После подготовки нас должны были отправить в Суджу", — сказал собеседник агентства, попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности. Подготовка велась на базе у города Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания). РИА Новости 24 января впервые опубликовало видео с этой базы. Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, тот факт, что британские инструкторы готовили на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область, подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование украинского конфликта.
https://ria.ru/20241129/morpekhi-1986250929.html
северный йоркшир
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Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на Суджу
Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на город Суджа Курской области, рассказал РИА Новости бежавший украинский военный. Он передал в распоряжение агентства видео с военной базы у города Даунхолм, где проходила подготовка боевиков ВСУ.
2025-01-26T08:31
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PT1M27S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Северный Йоркшир, Курская область, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Инструкторы в Британии обучали ВСУ боям в жилых районах, заявил перебежчик
Сбежавший из Британии военный: инструкторы обучали ВСУ боям в жилых районах