https://ria.ru/20250126/turtsiya-1995526405.html

Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил персонал в трагедии

Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил персонал в трагедии - РИА Новости, 26.01.2025

Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил персонал в трагедии

Владелец отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу, где в результате пожара погибли 78 человек, возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:00:00+03:00

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2025-01-26T11:00:00+03:00

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АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Владелец отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу, где в результате пожара погибли 78 человек, возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив в особенности шеф-повара, электрика и охранников. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание "Владелец отеля Халит Эргюль, арестованный после трагедии в Карталкая, Болу, в своем заявлении возложил всю ответственность на персонал и консультантов. В своем заявлении Эргюль особенно обвинил шеф-повара, кухонный персонал, электрика отеля и охранников", - пишет газета Karar со ссылкой на заявления Эргюля на суде. Владелец отеля заявил на суде, что шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне и что кнопками пожарной сигнализации управляет электрик отеля. Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. По факту уже арестованы 15 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.

https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган