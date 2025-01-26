В Турции освободили архитектора, задержанного по делу о пожаре в отеле
Hürriyet: в Турции освободили архитектора отеля, задержанного по делу о пожаре
© AP Photo / IHAПожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
© AP Photo / IHA
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу. Архивное фото
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Архитектор отеля в турецкой провинции Болу, задержанный ранее по делу о пожаре, унесшем жизни 78 человек, освобожден, сообщила проправительственная газета Hürriyet.
Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание.
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"Архитектор отеля, задержанный в связи с пожаром в Болу, освобожден", - сообщило издание.
Задержанный владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль ранее возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив в особенности шеф-повара, электрика и охранников.
Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. По факту уже арестованы 15 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.