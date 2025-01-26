https://ria.ru/20250126/turtsija-1995559456.html

В Турции освободили архитектора, задержанного по делу о пожаре в отеле

В Турции освободили архитектора, задержанного по делу о пожаре в отеле - РИА Новости, 26.01.2025

В Турции освободили архитектора, задержанного по делу о пожаре в отеле

Архитектор отеля в турецкой провинции Болу, задержанный ранее по делу о пожаре, унесшем жизни 78 человек, освобожден, сообщила проправительственная газета... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:40:00+03:00

2025-01-26T15:40:00+03:00

2025-01-26T15:40:00+03:00

в мире

коммерческая недвижимость

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994768205_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_764eb7e45eab5c6138a359fbb9a28a28.jpg

АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Архитектор отеля в турецкой провинции Болу, задержанный ранее по делу о пожаре, унесшем жизни 78 человек, освобожден, сообщила проправительственная газета Hürriyet. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. "Архитектор отеля, задержанный в связи с пожаром в Болу, освобожден", - сообщило издание. Задержанный владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль ранее возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив в особенности шеф-повара, электрика и охранников. Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. По факту уже арестованы 15 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.

https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html

https://ria.ru/20250124/turtsiya-1995397521.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, коммерческая недвижимость, турция, реджеп тайип эрдоган