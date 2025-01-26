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В Турции освободили архитектора, задержанного по делу о пожаре в отеле - РИА Новости, 26.01.2025
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15:40 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/turtsija-1995559456.html
В Турции освободили архитектора, задержанного по делу о пожаре в отеле
В Турции освободили архитектора, задержанного по делу о пожаре в отеле - РИА Новости, 26.01.2025
В Турции освободили архитектора, задержанного по делу о пожаре в отеле
Архитектор отеля в турецкой провинции Болу, задержанный ранее по делу о пожаре, унесшем жизни 78 человек, освобожден, сообщила проправительственная газета... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:40:00+03:00
2025-01-26T15:40:00+03:00
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Архитектор отеля в турецкой провинции Болу, задержанный ранее по делу о пожаре, унесшем жизни 78 человек, освобожден, сообщила проправительственная газета Hürriyet. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. "Архитектор отеля, задержанный в связи с пожаром в Болу, освобожден", - сообщило издание. Задержанный владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль ранее возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив в особенности шеф-повара, электрика и охранников. Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. По факту уже арестованы 15 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.
https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html
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в мире, коммерческая недвижимость, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Коммерческая недвижимость, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции освободили архитектора, задержанного по делу о пожаре в отеле

Hürriyet: в Турции освободили архитектора отеля, задержанного по делу о пожаре

© AP Photo / IHAПожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / IHA
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу. Архивное фото
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Архитектор отеля в турецкой провинции Болу, задержанный ранее по делу о пожаре, унесшем жизни 78 человек, освобожден, сообщила проправительственная газета Hürriyet.
Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии прощания с жертвами пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Эрдоган не сдержал слез при прощании с погибшими в отеле
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"Архитектор отеля, задержанный в связи с пожаром в Болу, освобожден", - сообщило издание.
Задержанный владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль ранее возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив в особенности шеф-повара, электрика и охранников.
Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. По факту уже арестованы 15 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Турции арестовали владельца отеля, где при пожаре погибли 78 человек
24 января, 20:00
 
В миреКоммерческая недвижимостьТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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