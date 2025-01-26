https://ria.ru/20250126/tramp-1995555154.html

Трамп сократит финансирование Украине, заявил Зюганов

Трамп сократит финансирование Украине, заявил Зюганов - РИА Новости, 26.01.2025

Трамп сократит финансирование Украине, заявил Зюганов

Президент США Дональд Трамп сократит финансирование Украине, но в ближайшие дни переговоров по урегулированию украинского конфликта со стороны США ждать не... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:16:00+03:00

2025-01-26T15:16:00+03:00

2025-01-26T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сократит финансирование Украине, но в ближайшие дни переговоров по урегулированию украинского конфликта со стороны США ждать не стоит, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Думаю, Трамп будет меньше сейчас финансировать, меньше помогать и поддерживать, но никаких суток, минимум 3-4 месяца будет готовить встречу, вести переговоры и будут они (США - ред.) отстаивать свои интересы", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что интерес США заключается в том, чтобы как можно сильнее ослабить Россию, и "впереди у них поход против Китая". "Надеяться, что он (президент США - Дональд Трамп - ред.) будет проводить политику в нашу пользу, могут только наивные люди. Но, мне думается, она будет менее агрессивна на начальной стадии", - отметил Зюганов. Инаугурация Трампа состоялась 20 января. После официального вступления в должность он подписал ряд указов и сделал несколько громких заявлений. В частности, Трамп приостановил программы американской помощи другим странам, переименовал Мексиканский залив в Американский. Ряд заявлений касался украинского урегулирования, так, Трамп подчеркнул, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Как сообщала газета Wall Street Journal, американский президент также поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Ранее Трамп выражал уверенность, что сможет остановить украинский конфликт за сутки.

https://ria.ru/20250126/pushkov-1995510132.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995420679.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, геннадий зюганов, кит келлог, кпрф