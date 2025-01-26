https://ria.ru/20250126/tankery-1995523202.html

Правительство выделило средства на ликвидацию последствий ЧП с танкерами

Правительство выделило средства на ликвидацию последствий ЧП с танкерами - РИА Новости, 26.01.2025

Правительство выделило средства на ликвидацию последствий ЧП с танкерами

Правительство выделило полтора миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T10:08:00+03:00

2025-01-26T10:08:00+03:00

2025-01-26T11:20:00+03:00

происшествия

керченский пролив

краснодарский край

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

правительство рф

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство выделило полтора миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщила пресс-служба кабмина. "Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий, — говорится в релизе.Деньги выделили из резервного фонда в соответствии с решением, принятым 23 января на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там действует режим ЧС федерального характера. Мазут выносит и на берега Крыма — в Севастополе 24 января также ввели режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250124/mazut-1995339340.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, керченский пролив, краснодарский край, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, правительство рф