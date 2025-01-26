https://ria.ru/20250126/sud-1995601134.html

Пособника фигурантов дела "Крокуса" частично освободили от наказания

Пособника фигурантов дела "Крокуса" частично освободили от наказания - РИА Новости, 26.01.2025

Пособника фигурантов дела "Крокуса" частично освободили от наказания

Суд освободил от наказания из-за истечения сроков давности жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:29:00+03:00

2025-01-26T23:29:00+03:00

2025-01-26T23:31:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

красногорск

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Суд освободил от наказания из-за истечения сроков давности жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", следует из постановления суда в Тверской области, которое есть в распоряжении РИА Новости. Московский районный суд Твери в апреле прошлого года сообщал о заключении под стражу обвиняемого в фиктивной регистрации граждан РФ. Уточнялось, в частности, что в его жилище были фиктивно зарегистрированы Исломовы. Летом дело в отношении Ашурова по обвинению в совершении 14 эпизодов преступлений поступило в межрайонный суд, который направил его для рассмотрения мировому судье. Согласно постановлению, по каждому эпизоду суд назначил штраф в сто тысяч рублей, однако приговором мирового суда "от наказания по 13 преступлениям… Ашуров освобожден" в связи с истечением сроков давности. По одному эпизоду суд вновь назначил штраф в 100 тысяч рублей, но снизил его до 50 тысяч рублей, так как обвиняемый ранее содержался под стражей. Адвокат оспорил наказание по оставшемуся эпизоду в вышестоящем суде. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы - отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает. Сначала они проходили по статье о совершении теракта, но в сентябре прошлого года им перепредъявили обвинение на часть 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.

https://ria.ru/20250122/krokus-1994924259.html

https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html

https://ria.ru/20250114/krokus-1993725060.html

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

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россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, красногорск, происшествия