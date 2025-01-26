https://ria.ru/20250126/sud-1995508821.html

Пособника фигурантов дела "Крокуса" признали виновным по 14 эпизодам

Пособника фигурантов дела "Крокуса" признали виновным по 14 эпизодам - РИА Новости, 26.01.2025

Пособника фигурантов дела "Крокуса" признали виновным по 14 эпизодам

Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T05:07:00+03:00

2025-01-26T05:07:00+03:00

2025-01-26T07:51:00+03:00

происшествия

россия

тверь

брянская область

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

осаго

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РЯЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", по 14 эпизодам, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.Московский районный суд Твери в апреле прошлого года отправил под стражу обвиняемого в фиктивной регистрации граждан России. В частности, в его жилище были фиктивно зарегистрированы Исломовы. Летом дело в отношении Ашурова поступило в межрайонный суд, который направил его для рассмотрения мировому судье. Согласно судебным материалам, Ашуров "признан виновным в том, что он совершил 14 эпизодов фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления, но были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых — граждане России, они проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел вид на жительство в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.Сначала они проходили по статье о совершении теракта, но в сентябре прошлого года им предъявили обвинение по части 3 статьи 205.1 УК России (пособничество в совершении теракта).Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации ИГ*), сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250114/krokus-1993735420.html

https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html

https://ria.ru/20250122/krokus-1994924259.html

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происшествия, россия, тверь, брянская область, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), осаго