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Пособника фигурантов дела "Крокуса" признали виновным по 14 эпизодам - РИА Новости, 26.01.2025
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05:07 26.01.2025 (обновлено: 07:51 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/sud-1995508821.html
Пособника фигурантов дела "Крокуса" признали виновным по 14 эпизодам
Пособника фигурантов дела "Крокуса" признали виновным по 14 эпизодам - РИА Новости, 26.01.2025
Пособника фигурантов дела "Крокуса" признали виновным по 14 эпизодам
Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T05:07:00+03:00
2025-01-26T07:51:00+03:00
происшествия
россия
тверь
брянская область
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
осаго
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РЯЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", по 14 эпизодам, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.Московский районный суд Твери в апреле прошлого года отправил под стражу обвиняемого в фиктивной регистрации граждан России. В частности, в его жилище были фиктивно зарегистрированы Исломовы. Летом дело в отношении Ашурова поступило в межрайонный суд, который направил его для рассмотрения мировому судье. Согласно судебным материалам, Ашуров "признан виновным в том, что он совершил 14 эпизодов фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления, но были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых — граждане России, они проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел вид на жительство в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.Сначала они проходили по статье о совершении теракта, но в сентябре прошлого года им предъявили обвинение по части 3 статьи 205.1 УК России (пособничество в совершении теракта).Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации ИГ*), сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250114/krokus-1993735420.html
https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html
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россия
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брянская область
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происшествия, россия, тверь, брянская область, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), осаго
Происшествия, Россия, Тверь, Брянская область, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОСАГО
Пособника фигурантов дела "Крокуса" признали виновным по 14 эпизодам

Пособника фигурантов дела о теракте в "Крокусе" признали виновным по 14 эпизодам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РЯЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", по 14 эпизодам, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Московский районный суд Твери в апреле прошлого года отправил под стражу обвиняемого в фиктивной регистрации граждан России. В частности, в его жилище были фиктивно зарегистрированы Исломовы. Летом дело в отношении Ашурова поступило в межрайонный суд, который направил его для рассмотрения мировому судье.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"
14 января, 20:51
Согласно судебным материалам, Ашуров "признан виновным в том, что он совершил 14 эпизодов фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".
Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления, но были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"
14 января, 21:03
Оба брата Исломовых — граждане России, они проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел вид на жительство в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.
Сначала они проходили по статье о совершении теракта, но в сентябре прошлого года им предъявили обвинение по части 3 статьи 205.1 УК России (пособничество в совершении теракта).
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации ИГ*), сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
* Запрещенная в России террористическая организация
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Пострадавшие при теракте в "Крокусе" смогут ознакомиться с материалами дела
22 января, 09:23
 
ПроисшествияРоссияТверьБрянская областьАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОСАГО
 
 
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