Пособника фигурантов дела "Крокуса" признали виновным по 14 эпизодам
Пособника фигурантов дела о теракте в "Крокусе" признали виновным по 14 эпизодам
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РЯЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", по 14 эпизодам, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Московский районный суд Твери в апреле прошлого года отправил под стражу обвиняемого в фиктивной регистрации граждан России. В частности, в его жилище были фиктивно зарегистрированы Исломовы. Летом дело в отношении Ашурова поступило в межрайонный суд, который направил его для рассмотрения мировому судье.
Согласно судебным материалам, Ашуров "признан виновным в том, что он совершил 14 эпизодов фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".
Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления, но были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых — граждане России, они проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел вид на жительство в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.
Сначала они проходили по статье о совершении теракта, но в сентябре прошлого года им предъявили обвинение по части 3 статьи 205.1 УК России (пособничество в совершении теракта).
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации ИГ*), сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
* Запрещенная в России террористическая организация