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Власти Молдавии ведут страну по украинскому пути, заявили в Совфеде
Власти Молдавии ведут страну по украинскому пути, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.01.2025
Власти Молдавии ведут страну по украинскому пути, заявили в Совфеде
Нынешние молдавские власти ведут страну по украинскому пути, что опасно для государства, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:20:00+03:00
2025-01-26T12:20:00+03:00
2025-01-26T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Нынешние молдавские власти ведут страну по украинскому пути, что опасно для государства, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. "Воспитанница "Фонда Сороса" (Майя Санду - ред.) частенько появляется в компании главы киевского режима. Во многом она и делает то же, что киевские власти несколько лет назад", - написал Джабаров. По его словам, это касается преследования оппозиции, манипуляций на выборах, запрета телеканалов и СМИ. "А нынешний отказ пропускать гуманитарный газ на территорию Приднестровья, где замерзают люди, - это, по сути, экономическая блокада. Подобным образом Украина действовала в отношении Донбасса после 2014 года", - подчеркнул он. По мнению сенатора, если Санду пойдёт дальше, то, "как и в случае с (Владимиром - ред.) Зеленским, ничем хорошим для её страны это не закончится". Также Джабаров отметил, что в Молдавии готовят к изданию учебник истории, "очерняющий Красную армию и оправдывающий участие Румынии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии". "Что ж, выходит, пока Россия и страны СНГ готовятся совместно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, режим Санду продолжает насаждать исторический ревизионизм", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, украина, донбасс, молдавия, владимир джабаров, майя санду, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), совет федерации рф, красная армия, снг
В мире, Украина, Донбасс, Молдавия, Владимир Джабаров, Майя Санду, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Совет Федерации РФ, Красная армия, СНГ
Власти Молдавии ведут страну по украинскому пути, заявили в Совфеде
Сенатор Джабаров: нынешние власти Молдавии ведут страну по украинскому пути