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Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты - РИА Новости, 26.01.2025
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07:38 26.01.2025 (обновлено: 12:16 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/roskachestvo-1995512640.html
Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты
Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты - РИА Новости, 26.01.2025
Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты
Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, а кроме того, им грозит даже уголовная ответственность,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T07:38:00+03:00
2025-01-26T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, а кроме того, им грозит даже уголовная ответственность, объяснили РИА Новости в центре финансовой экспертизы Роскачества. "В группах в Telegram, в игровых чатах &lt;…&gt; можно найти предложения о покупке банковских карт. &lt;…&gt; Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. &lt;…&gt; При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко", — рассказал собеседник агентства. В центе отметили, что мошенники покупают банковские карты для оформления кредитов, организации финансовых пирамид или отмывания денег. Кроме этого, иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но есть и предложения и о покупке "полного комплекта" — вплоть до сим-карты с привязанным номером телефона. А цена варьируется от трех до 50 тысяч рублей. Формально никаких запретов на продажу нет, особенно для тех, кто ищет способы легкого заработка, отметили в центре. Такие люди оформляют новые карты, а потом передают их покупателям. Но при заключении договора с банком устанавливается запрет на раскрытие личной информации, включая пин-код, пароль от онлайн-кабинета, CVV и кодовые слова. Таким образом, когда клиент передает эту информацию третьим лицам, то нарушает правила использования карты, и банк может заблокировать продукт. В Роскачестве дали совет на случай, если карта уже продана. Следует сообщить в банк, что карта попала в чужие руки, попросить заблокировать ее, а также поменять пароль в личном кабинете. Затем нужно обратиться в полицию и рассказать о ситуации, передать все контакты мошенников — они пригодятся для расследования.
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технологии, роскачество, telegram
Технологии, Роскачество, Telegram
Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты

Роскачество: продажа банковской карты грозит уголовным преследованием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, а кроме того, им грозит даже уголовная ответственность, объяснили РИА Новости в центре финансовой экспертизы Роскачества.
"В группах в Telegram, в игровых чатах <…> можно найти предложения о покупке банковских карт. <…> Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. <…> При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко", — рассказал собеседник агентства.
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В центе отметили, что мошенники покупают банковские карты для оформления кредитов, организации финансовых пирамид или отмывания денег. Кроме этого, иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но есть и предложения и о покупке "полного комплекта" — вплоть до сим-карты с привязанным номером телефона. А цена варьируется от трех до 50 тысяч рублей.
Формально никаких запретов на продажу нет, особенно для тех, кто ищет способы легкого заработка, отметили в центре. Такие люди оформляют новые карты, а потом передают их покупателям. Но при заключении договора с банком устанавливается запрет на раскрытие личной информации, включая пин-код, пароль от онлайн-кабинета, CVV и кодовые слова. Таким образом, когда клиент передает эту информацию третьим лицам, то нарушает правила использования карты, и банк может заблокировать продукт.
В Роскачестве дали совет на случай, если карта уже продана. Следует сообщить в банк, что карта попала в чужие руки, попросить заблокировать ее, а также поменять пароль в личном кабинете. Затем нужно обратиться в полицию и рассказать о ситуации, передать все контакты мошенников — они пригодятся для расследования.
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