https://ria.ru/20250126/roskachestvo-1995512640.html
Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты
Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты - РИА Новости, 26.01.2025
Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты
Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, а кроме того, им грозит даже уголовная ответственность,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T07:38:00+03:00
2025-01-26T07:38:00+03:00
2025-01-26T12:16:00+03:00
технологии
роскачество
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985389325_0:304:2933:1954_1920x0_80_0_0_3ada9a3ba7cb58fd7e08b102596df1cd.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, а кроме того, им грозит даже уголовная ответственность, объяснили РИА Новости в центре финансовой экспертизы Роскачества. "В группах в Telegram, в игровых чатах <…> можно найти предложения о покупке банковских карт. <…> Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. <…> При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко", — рассказал собеседник агентства. В центе отметили, что мошенники покупают банковские карты для оформления кредитов, организации финансовых пирамид или отмывания денег. Кроме этого, иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но есть и предложения и о покупке "полного комплекта" — вплоть до сим-карты с привязанным номером телефона. А цена варьируется от трех до 50 тысяч рублей. Формально никаких запретов на продажу нет, особенно для тех, кто ищет способы легкого заработка, отметили в центре. Такие люди оформляют новые карты, а потом передают их покупателям. Но при заключении договора с банком устанавливается запрет на раскрытие личной информации, включая пин-код, пароль от онлайн-кабинета, CVV и кодовые слова. Таким образом, когда клиент передает эту информацию третьим лицам, то нарушает правила использования карты, и банк может заблокировать продукт. В Роскачестве дали совет на случай, если карта уже продана. Следует сообщить в банк, что карта попала в чужие руки, попросить заблокировать ее, а также поменять пароль в личном кабинете. Затем нужно обратиться в полицию и рассказать о ситуации, передать все контакты мошенников — они пригодятся для расследования.
https://ria.ru/20250122/zaschita-1994906414.html
https://ria.ru/20250124/perevod-1995235521.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985389325_328:0:2933:1954_1920x0_80_0_0_92fd554b1d64d09d41301b7995e389b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, роскачество, telegram
Технологии, Роскачество, Telegram
Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты
Роскачество: продажа банковской карты грозит уголовным преследованием
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, а кроме того, им грозит даже уголовная ответственность, объяснили РИА Новости в центре финансовой экспертизы Роскачества.
"В группах в Telegram
, в игровых чатах <…> можно найти предложения о покупке банковских карт. <…> Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. <…> При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко", — рассказал собеседник агентства.
В центе отметили, что мошенники покупают банковские карты для оформления кредитов, организации финансовых пирамид или отмывания денег. Кроме этого, иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но есть и предложения и о покупке "полного комплекта" — вплоть до сим-карты с привязанным номером телефона. А цена варьируется от трех до 50 тысяч рублей.
Формально никаких запретов на продажу нет, особенно для тех, кто ищет способы легкого заработка, отметили в центре. Такие люди оформляют новые карты, а потом передают их покупателям. Но при заключении договора с банком устанавливается запрет на раскрытие личной информации, включая пин-код, пароль от онлайн-кабинета, CVV и кодовые слова. Таким образом, когда клиент передает эту информацию третьим лицам, то нарушает правила использования карты, и банк может заблокировать продукт.
В Роскачестве дали совет на случай, если карта уже продана. Следует сообщить в банк, что карта попала в чужие руки, попросить заблокировать ее, а также поменять пароль в личном кабинете. Затем нужно обратиться в полицию и рассказать о ситуации, передать все контакты мошенников — они пригодятся для расследования.