https://ria.ru/20250126/roskachestvo-1995512640.html

Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты

Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты - РИА Новости, 26.01.2025

Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты

Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, а кроме того, им грозит даже уголовная ответственность,... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T07:38:00+03:00

2025-01-26T07:38:00+03:00

2025-01-26T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников, а кроме того, им грозит даже уголовная ответственность, объяснили РИА Новости в центре финансовой экспертизы Роскачества. "В группах в Telegram, в игровых чатах <…> можно найти предложения о покупке банковских карт. <…> Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. <…> При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко", — рассказал собеседник агентства. В центе отметили, что мошенники покупают банковские карты для оформления кредитов, организации финансовых пирамид или отмывания денег. Кроме этого, иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но есть и предложения и о покупке "полного комплекта" — вплоть до сим-карты с привязанным номером телефона. А цена варьируется от трех до 50 тысяч рублей. Формально никаких запретов на продажу нет, особенно для тех, кто ищет способы легкого заработка, отметили в центре. Такие люди оформляют новые карты, а потом передают их покупателям. Но при заключении договора с банком устанавливается запрет на раскрытие личной информации, включая пин-код, пароль от онлайн-кабинета, CVV и кодовые слова. Таким образом, когда клиент передает эту информацию третьим лицам, то нарушает правила использования карты, и банк может заблокировать продукт. В Роскачестве дали совет на случай, если карта уже продана. Следует сообщить в банк, что карта попала в чужие руки, попросить заблокировать ее, а также поменять пароль в личном кабинете. Затем нужно обратиться в полицию и рассказать о ситуации, передать все контакты мошенников — они пригодятся для расследования.

https://ria.ru/20250122/zaschita-1994906414.html

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