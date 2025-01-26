В Раде потребовали ограничить зарплаты руководителям госпредприятий
Депутат Рады Гончаренко призвал ограничить зарплаты руководителям госпредприятий
Депутат Алексей Гончаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) требует от кабмина Украины ограничить зарплаты руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий.
"Я обращаюсь к правительству: (прошу - ред.) ограничить зарплаты руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий 10 размерами минимальной зарплаты на время военного положения (включая надбавки и премии)… Согласно решению Конституционного суда, ограничение зарплат в период военного положения является вполне допустимым", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
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Он утверждает, что, к примеру, гендиректор госпредприятия "Укрпочта" Игорь Смилявский в месяц получает 1,4 миллиона гривен (33,4 тысячи долларов).
Согласно данным из открытых источников, минимальная зарплата на Украине на данный момент составляет 8 тысяч гривен (около 190 долларов).
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 22 января заявила, что годовая премия главкома ВСУ Александра Сырского может достигать 477 тысяч долларов.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что на Украине в 2024 году существенно выросли зарплаты чиновников на фоне дефицита госбюджета и повышения налогов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
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