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Экзотика Ближнего Востока. Правила отдыха в Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.01.2025
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Туризм
 
08:00 26.01.2025 (обновлено: 08:02 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/puteshestviya-1995389143.html
Экзотика Ближнего Востока. Правила отдыха в Саудовской Аравии
Экзотика Ближнего Востока. Правила отдыха в Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.01.2025
Экзотика Ближнего Востока. Правила отдыха в Саудовской Аравии
Одна из самых закрытых стран Ближнего Востока, возможно, начнет принимать прямые рейсы из России — этого в первом квартале года ожидают в Минэкономразвития. А... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:00:00+03:00
2025-01-26T08:02:00+03:00
туризм
туризм
маршруты - туризм
туризм-важное
саудовская аравия
джидда
красное море
юнеско
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Одна из самых закрытых стран Ближнего Востока, возможно, начнет принимать прямые рейсы из России — этого в первом квартале года ожидают в Минэкономразвития. А туроператоры прогнозируют рост спроса на треть. Об особенностях путешествия в Саудовскую Аравию, ценах на отдых и местах, которые нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.Сила традицийДо 2019-го Саудовская Аравия не выдавала туристические визы. Туда приезжали иностранные бизнесмены, рабочие и паломники. Последних было очень много, ведь королевство называют Страной двух святынь: там расположены главные для мусульман города — Мекка и Медина.Среди 106 тысяч россиян, побывавших в Саудовской Аравии в 2023-м, две трети также ехали с религиозными целями. Но власти активно развивают и светский туризм, рассчитывая к 2030-му принимать не менее двух миллионов россиян в год.Спрос на поездки растет, говорят туроператоры. Сейчас у путешественников востребованы экскурсионные и сити-туры в Эр-Рияд, Джидду и отдых на Красном море, отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Активно осваивают страну бизнесмены, и по-прежнему много паломников.Многие путешественники уже изучили более открытые страны — ОАЭ, Бахрейн — и даже называют Дубай ближневосточным Нью-Йорком. Но туристы хотят увидеть, как происходит трансформация консервативной Саудовской Аравии в "мир будущего", отмечает эксперт.Тем более что в королевстве открываются отели известных сетей с высоким уровнем сервиса, а по событийному туризму страна может конкурировать с ОАЭ, говорит руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. Там проходят Гран-при "Формулы-1", бойцовские турниры UFC, многие туристы приезжают на футбольные матчи и концерты мировых звезд.Как лететь и получить визуРоссияне летят в Саудовскую Аравию с пересадкой в одной из стран Ближнего Востока."Абу-Даби, Дубай — основные хабы для таких путешествий. У авиакомпаний Emirates и Fly Dubai удобная полетная программа между ОАЭ и Саудовской Аравией", — рассказывает Воронина.Также можно купить недорогие билеты со стыковкой в Дохе и Кувейте, добавляет руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель.Россиянам необходима виза. Получить ее можно, заполнив электронную анкету, объясняет представитель "Интуриста". Стоимость — одна из самых высоких в мире, чуть больше 100 долларов, оплата — картой иностранного банка. Выдается на год, срок пребывания — до 90 дней. Некоторые туроператоры оформляют визу бесплатно при покупке путевки.Правила отдыхаЖители Саудовской Аравии — гостеприимные, доброжелательные к иностранцам, но для туристов есть ряд правил.Одежда должна быть скромной. Местные не ждут, что путешественники будут носить абайю или хиджаб, но плечи и колени необходимо закрывать мужчинам и женщинам."Существует множество мифов об ограничениях в одежде в Саудовской Аравии, хотя дресс-код для иностранцев — примерно такой же, как в российских регионах, где большая часть населения придерживается мусульманских традиций, — рассказывает Домостроева. — Платья не должны быть открытыми, юбки — короткими, в шортах ходить не стоит. Я ношу в королевстве то, в чем обычно хожу на работу в Москве. Никто замечаний не делает".Гулять по городу можно без платка. "Правда, при посещении музеев и госучреждений женщинам нужно иметь с собой шарф или шаль", — предупреждает Татьяна Цабель.В местах, где много туристов — Джидде, Аль-Уле, — правила мягче. "Оголяться не нужно. Юбка ниже колен и футболка — приемлемый вариант одежды", — говорит представитель "Пакс".В религиозных городах королевства — строже. Так, в Медине рекомендуют все же носить абайю. В Мекку немусульман не пускают.Также в Саудовской Аравии запрещен алкоголь — его нельзя ни ввозить, ни употреблять. "Если спиртное найдут — заберут. И будет неприятный разговор с полицией", —предупреждает PR-директор "Интуриста". Наказания строгие — крупный штраф, публичная порка, депортация и даже тюремный срок.Запрещено курить в общественных местах, ресторанах, кафе, торговых центрах и на территории туробъектов.Пляжей вне курортных зон мало. Местные жительницы купаются в абайях. В купальниках можно находиться только на территории отелей или закрытых пляжных клубов. Бассейны и спа-центры часто раздельные для мужчин и женщин.Достопримечательности Саудовской АравииВ столицу — Эр-Рияд — туристы едут посмотреть на подвесной мост Sky Bridge. С высоты в 300 метров город как на ладони. Обязательная часть программы — визит на восточный базар и в Исторический центр имени Абдул-Азиза, в который входят в том числе мечеть Аль-Мади и королевский дворец Мурабба. Сейчас там музей, среди экспонатов — предметы быта, одежда, мебель. Увидеть чистокровных арабских скакунов можно в Королевских конюшнях, а познакомиться с историей города — в музее-крепости Масмак."Джидда — экономическая столица страны и быстро развивающийся курорт на Красном море", — говорит Домостроева.Главная достопримечательность Джидды — Старый город (Эль-Балад), находящийся под защитой ЮНЕСКО. Некоторым зданиям из кораллов почти 500 лет.Один из древнейших городов Аравийского полуострова — Аль-Ула — расположен на северо-западе страны. Рядом, в пустыне, проходят фестивали художников, дизайнеров, музыкантов.Неподалеку от Аль-Улы — знаменитое скальное поселение набатеев Хегра, которому более двух тысяч лет. Это первый объект королевства, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы едут смотреть на "Слоновью скалу", напоминающую животное, склонившее хобот к земле.Курортов будет большеПока побережье Красного моря в Саудовской Аравии не может составить конкуренции пляжному отдыху в ОАЭ ни по количеству гостиниц, ни по разнообразию услуг, отмечают в "Интуристе". Но большое преимущество королевства — протяженная береговая линия и нетронутая фауна Красного моря.Через несколько лет, к 2030-му, ситуация изменится. Так, в апреле в Джидде откроется первый отель с концепцией "все включено" Rixos Obhur. Развивается и проект с люксовыми отелями на островах — Red Sea Project. Там будут построены международный аэропорт и 16 курортов. Сейчас открыты три гостиницы.Самый бюджетный недельный вариант путешествия — сити-тур в Эр-Рияд с проживанием в "трешке" с завтраками, но без экскурсий, в середине февраля обойдется в 200 тысяч рублей на двоих, отмечает Воронина. Добавив 20 тысяч, можно поселиться в "четверке", а если есть еще 50 тысяч — в "пятерке".Недельный экскурсионный тур с посещением столицы и Аль-Улы будет дороже — от 300 тысяч рублей на двоих, говорит Цабель. За десять дней на люксовом курорте на Красном море придется отдать порядка двух миллионов рублей на двоих.
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саудовская аравия
джидда
красное море
эр-рияд (город)
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, туризм-важное, саудовская аравия, джидда, красное море, юнеско, достопримечательности, эр-рияд (город), куда поехать, что посмотреть
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Туризм-Важное, Саудовская Аравия, Джидда, Красное море, ЮНЕСКО, Достопримечательности, Эр-Рияд (город), куда поехать, что посмотреть
Экзотика Ближнего Востока. Правила отдыха в Саудовской Аравии

"Слетать.ру": отдых в Саудовской Аравии зимой стоит от 200 тысяч рублей на двоих

© Getty Images / xavierarnauТуристы в Саудовской Аравии
Туристы в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Getty Images / xavierarnau
Туристы в Саудовской Аравии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Одна из самых закрытых стран Ближнего Востока, возможно, начнет принимать прямые рейсы из России — этого в первом квартале года ожидают в Минэкономразвития. А туроператоры прогнозируют рост спроса на треть. Об особенностях путешествия в Саудовскую Аравию, ценах на отдых и местах, которые нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.

Сила традиций

До 2019-го Саудовская Аравия не выдавала туристические визы. Туда приезжали иностранные бизнесмены, рабочие и паломники. Последних было очень много, ведь королевство называют Страной двух святынь: там расположены главные для мусульман города — Мекка и Медина.
© Getty Images / MOHAMED HUSSAIN YOUNISВид на Эр-Рияд
Вид на Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / MOHAMED HUSSAIN YOUNIS
Вид на Эр-Рияд
Среди 106 тысяч россиян, побывавших в Саудовской Аравии в 2023-м, две трети также ехали с религиозными целями. Но власти активно развивают и светский туризм, рассчитывая к 2030-му принимать не менее двух миллионов россиян в год.
Спрос на поездки растет, говорят туроператоры. Сейчас у путешественников востребованы экскурсионные и сити-туры в Эр-Рияд, Джидду и отдых на Красном море, отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Активно осваивают страну бизнесмены, и по-прежнему много паломников.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТорговец в магазине восточных сладостей в центре Джидды
Торговец в магазине восточных сладостей в центре Джидды - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Торговец в магазине восточных сладостей в центре Джидды
Многие путешественники уже изучили более открытые страны — ОАЭ, Бахрейн — и даже называют Дубай ближневосточным Нью-Йорком. Но туристы хотят увидеть, как происходит трансформация консервативной Саудовской Аравии в "мир будущего", отмечает эксперт.
Тем более что в королевстве открываются отели известных сетей с высоким уровнем сервиса, а по событийному туризму страна может конкурировать с ОАЭ, говорит руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. Там проходят Гран-при "Формулы-1", бойцовские турниры UFC, многие туристы приезжают на футбольные матчи и концерты мировых звезд.

Как лететь и получить визу

Россияне летят в Саудовскую Аравию с пересадкой в одной из стран Ближнего Востока.
© Getty Images / Tim E WhiteЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Tim E White
Эр-Рияд
"Абу-Даби, Дубай — основные хабы для таких путешествий. У авиакомпаний Emirates и Fly Dubai удобная полетная программа между ОАЭ и Саудовской Аравией", — рассказывает Воронина.
Также можно купить недорогие билеты со стыковкой в Дохе и Кувейте, добавляет руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель.
Россиянам необходима виза. Получить ее можно, заполнив электронную анкету, объясняет представитель "Интуриста". Стоимость — одна из самых высоких в мире, чуть больше 100 долларов, оплата — картой иностранного банка. Выдается на год, срок пребывания — до 90 дней. Некоторые туроператоры оформляют визу бесплатно при покупке путевки.

Правила отдыха

Жители Саудовской Аравии — гостеприимные, доброжелательные к иностранцам, но для туристов есть ряд правил.
© Getty Images / xavierarnauТурист на рынке в Саудовской Аравии
Турист на рынке в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / xavierarnau
Турист на рынке в Саудовской Аравии
Одежда должна быть скромной. Местные не ждут, что путешественники будут носить абайю или хиджаб, но плечи и колени необходимо закрывать мужчинам и женщинам.
"Существует множество мифов об ограничениях в одежде в Саудовской Аравии, хотя дресс-код для иностранцев — примерно такой же, как в российских регионах, где большая часть населения придерживается мусульманских традиций, — рассказывает Домостроева. — Платья не должны быть открытыми, юбки — короткими, в шортах ходить не стоит. Я ношу в королевстве то, в чем обычно хожу на работу в Москве. Никто замечаний не делает".
© Getty Images / xavierarnauДевушки в ресторане, Саудовская Аравия
Девушки в ресторане, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / xavierarnau
Девушки в ресторане, Саудовская Аравия
Гулять по городу можно без платка. "Правда, при посещении музеев и госучреждений женщинам нужно иметь с собой шарф или шаль", — предупреждает Татьяна Цабель.
В местах, где много туристов — Джидде, Аль-Уле, — правила мягче. "Оголяться не нужно. Юбка ниже колен и футболка — приемлемый вариант одежды", — говорит представитель "Пакс".
В религиозных городах королевства — строже. Так, в Медине рекомендуют все же носить абайю. В Мекку немусульман не пускают.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина на набережной города Джидды
Женщина на набережной города Джидды - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина на набережной города Джидды
Также в Саудовской Аравии запрещен алкоголь — его нельзя ни ввозить, ни употреблять. "Если спиртное найдут — заберут. И будет неприятный разговор с полицией", —предупреждает PR-директор "Интуриста". Наказания строгие — крупный штраф, публичная порка, депортация и даже тюремный срок.
Запрещено курить в общественных местах, ресторанах, кафе, торговых центрах и на территории туробъектов.
© Getty Images / oonalСемья на пляже
Семья на пляже - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / oonal
Семья на пляже
Пляжей вне курортных зон мало. Местные жительницы купаются в абайях. В купальниках можно находиться только на территории отелей или закрытых пляжных клубов. Бассейны и спа-центры часто раздельные для мужчин и женщин.

Достопримечательности Саудовской Аравии

В столицу — Эр-Рияд — туристы едут посмотреть на подвесной мост Sky Bridge. С высоты в 300 метров город как на ладони. Обязательная часть программы — визит на восточный базар и в Исторический центр имени Абдул-Азиза, в который входят в том числе мечеть Аль-Мади и королевский дворец Мурабба.
© Getty Images / Sergio AmitiНабережная и парк, Джидда
Набережная и парк, Джидда - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Sergio Amiti
Набережная и парк, Джидда
Сейчас там музей, среди экспонатов — предметы быта, одежда, мебель. Увидеть чистокровных арабских скакунов можно в Королевских конюшнях, а познакомиться с историей города — в музее-крепости Масмак.
"Джидда — экономическая столица страны и быстро развивающийся курорт на Красном море", — говорит Домостроева.
© Getty Images / Black SparkМедина, Саудовская Аравия
Медина, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Black Spark
Медина, Саудовская Аравия
Главная достопримечательность Джидды — Старый город (Эль-Балад), находящийся под защитой ЮНЕСКО. Некоторым зданиям из кораллов почти 500 лет.
Один из древнейших городов Аравийского полуострова — Аль-Ула — расположен на северо-западе страны. Рядом, в пустыне, проходят фестивали художников, дизайнеров, музыкантов.
© Getty Images / Lubo IvankoВерблюды, Аль-Ула
Верблюды, Аль-Ула
Верблюды, Аль-Ула
© Getty Images / Lubo Ivanko
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© Getty Images / JohnnyGreigАль-Ула
Аль-Ула
Аль-Ула
© Getty Images / JohnnyGreig
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© Getty Images / Vadim_NefedovАль-Ула
Аль-Ула
Аль-Ула
© Getty Images / Vadim_Nefedov
3 из 6
© Getty Images / @ Didier MartiАль-Ула
Аль-Ула
Аль-Ула
© Getty Images / @ Didier Marti
4 из 6
© Getty Images / Mint ImagesХегра (Мадаин-Салих)
Хегра (Мадаин-Салих)
Хегра (Мадаин-Салих)
© Getty Images / Mint Images
5 из 6
© Getty Images / JohnnyGreigХегра (Мадаин-Салих)
Хегра (Мадаин-Салих)
Хегра (Мадаин-Салих)
© Getty Images / JohnnyGreig
6 из 6
Верблюды, Аль-Ула
© Getty Images / Lubo Ivanko
1 из 6
Аль-Ула
© Getty Images / JohnnyGreig
2 из 6
Аль-Ула
© Getty Images / Vadim_Nefedov
3 из 6
Аль-Ула
© Getty Images / @ Didier Marti
4 из 6
Хегра (Мадаин-Салих)
© Getty Images / Mint Images
5 из 6
Хегра (Мадаин-Салих)
© Getty Images / JohnnyGreig
6 из 6
Неподалеку от Аль-Улы — знаменитое скальное поселение набатеев Хегра, которому более двух тысяч лет. Это первый объект королевства, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы едут смотреть на "Слоновью скалу", напоминающую животное, склонившее хобот к земле.

Курортов будет больше

Пока побережье Красного моря в Саудовской Аравии не может составить конкуренции пляжному отдыху в ОАЭ ни по количеству гостиниц, ни по разнообразию услуг, отмечают в "Интуристе". Но большое преимущество королевства — протяженная береговая линия и нетронутая фауна Красного моря.
© Getty Images / JohnnyGreigПляж в Саудовской Аравии
Пляж в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / JohnnyGreig
Пляж в Саудовской Аравии
Через несколько лет, к 2030-му, ситуация изменится. Так, в апреле в Джидде откроется первый отель с концепцией "все включено" Rixos Obhur. Развивается и проект с люксовыми отелями на островах — Red Sea Project. Там будут построены международный аэропорт и 16 курортов. Сейчас открыты три гостиницы.
© Getty Images / Graham KingНеом, Саудовская Аравия
Неом, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Graham King
Неом, Саудовская Аравия
Самый бюджетный недельный вариант путешествия — сити-тур в Эр-Рияд с проживанием в "трешке" с завтраками, но без экскурсий, в середине февраля обойдется в 200 тысяч рублей на двоих, отмечает Воронина. Добавив 20 тысяч, можно поселиться в "четверке", а если есть еще 50 тысяч — в "пятерке".
Недельный экскурсионный тур с посещением столицы и Аль-Улы будет дороже — от 300 тысяч рублей на двоих, говорит Цабель. За десять дней на люксовом курорте на Красном море придется отдать порядка двух миллионов рублей на двоих.
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