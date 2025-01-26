Парламент Турции может создать комиссию по расследованию пожара в Болу
BirGn: Турция намерена расследовать пожар на курорте, унесшем жизни 78 человек
© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan KocЗдание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара
© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan Koc
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара. Архивное фото
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Великое национальное собрание (парламент) Турции может создать комиссию по расследованию пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета BirGün.
Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание.
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"Великое национальное собрание Турции, которое возобновит свою работу после недельного перерыва, рассмотрит ходатайства, поданные правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) и некоторыми оппозиционными партиями, о проведении парламентского расследования пожара на горнолыжном курорте Карталкая. Если ходатайства будут приняты, будет создана парламентская комиссия по расследованию. Комиссия займется расследованием пожара в Карталкая и мер, которые необходимо принять для предотвращения повторения подобных инцидентов", - пишет издание.
Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. По факту уже арестованы 15 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.
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