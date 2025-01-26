https://ria.ru/20250126/podvig-1995592604.html

Нарышкин: благодаря подвигу советских военных, Россия дорожит суверенитетом

Нарышкин: благодаря подвигу советских военных, Россия дорожит суверенитетом - РИА Новости, 26.01.2025

Нарышкин: благодаря подвигу советских военных, Россия дорожит суверенитетом

Благодаря подвигу советских военных, освободивших узников лагеря смерти Освенцим, Россия уверенно смотрит в будущее, дорожит своим суверенитетом и остается... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T21:13:00+03:00

2025-01-26T21:13:00+03:00

2025-01-26T21:14:00+03:00

россия

освенцим

ленинградская область

сергей нарышкин

гжегож схетына

анн брассер

российское историческое общество

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994942312_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_224b721928882a24842fa1fc3f413a4e.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Благодаря подвигу советских военных, освободивших узников лагеря смерти Освенцим, Россия уверенно смотрит в будущее, дорожит своим суверенитетом и остается ориентиром для миллионов людей доброй воли, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В понедельник исполняется 80 лет с того дня, как советские войска освободили уцелевших узников концентрационного лагеря Освенцим, известного на Западе как Аушвиц (нем. Konzentrationslager Auschwitz). В январе 2007 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила день освобождения Освенцима-Аушвица Международным днем памяти жертв Холокоста. "Прекрасно помню, как ровно десять лет назад, в Международный день памяти жертв Холокоста, мне довелось довольно долго ждать ответа на этот простейший вопрос на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дать этот ответ следовало как минимум потому, что за несколько дней до этого глава МИД Польши Гжегож Схетына на голубом глазу заявил в эфире польского радио, что концлагерь в Освенциме освободили… украинцы", - написал Нарышкин в статье в "Российской газете". "Однако тогдашняя председатель ПАСЕ Анн Брассёр, посвятив юбилею освобождения узников Аушвица пространную речь, ни словом не обмолвилась, чьими конкретно руками в конечном счете была остановлена самая известная нацистская "фабрика смерти". В какой-то момент нашей делегации даже пришлось вмешаться, чтобы помочь европарламентариям все-таки "вспомнить" подробности этого судьбоносного события, которое произошло 27 января 1945 года", - отметил Нарышкин. По его словам, на церемонии в польском музее "Аушвиц-Биркенау" потомков освободителей не ждут тем более. "К слову, нет там и представителей тех, чьи предки составляли большинство узников этого страшного места. Видимо, чтобы не смущать представителей потомков лагерной администрации и охраны. Ведь им, ритуально выступающим с пустыми речами, снова придется выкручиваться, неловко замалчивая витающие в воздухе вопросы", - отметил Нарышкин.Подручные Гитлера были не первыми среди тех, кто проводил спланированные геноциды, добавил он. "Известно, что концлагеря возникли еще на рубеже XX века как инструмент "старых" колониальных империй - британцы помещали в них буров, а испанцы - кубинских повстанцев", - напомнил Нарышкин. Однако именно нацисты открыто провозгласили насилие целью своей политики, придали ему небывалый масштаб и превратили убийства в конвейер, подчеркнул директор СВР. По его словам, символично, что пионер конвейерного производства Генри Форд, как и многие другие западные магнаты, искренне вдохновлялся идеями нацизма и под конец жизни был отмечен орденом Заслуг германского орла - высшей наградой Третьего рейха для иностранцев. По некоторым подсчетам, в Освенциме погибло 1,5 миллиона человек, добавил Нарышкин. "Замечу, что немало современников тех событий из числа заокеанской публики попросту отказывались верить сообщениям советской прессы, которые публиковались из освобожденных нацистских застенок, - считали их "пропагандой". Лишь спустя время Аушвиц, Треблинка, Майданек, Равенсбрюк и другие "фабрики смерти" стали известны миру как синонимы абсолютного зла. Огромную роль в этом, безусловно, сыграли собранные советской стороной улики, впоследствии предъявленные Международному военному трибуналу в Нюрнберге", - написал он. По словам Нарышкина, сегодня, по прошествии многих лет, есть возможность осмыслять факты геноцида с опорой на широкий круг рассекреченных документов, и притом без каких-либо идеологических ограничений, свойственных советской историографии. "Немало важных исследовательских задач уже решено в рамках проекта "Без срока давности", развернута большая историко-просветительская работа. Монументальным воплощением памяти о трагедии мирных граждан Советского Союза, ставших жертвами нацистских оккупантов, ныне является мемориальный комплекс, возведенный в прошлом году в Ленинградской области по совместной инициативе Российского исторического и Российского военно-исторического обществ", - отметил Нарышкин. В свою очередь, Следственный комитет и Генеральная прокуратура РФ, взаимодействуя со своими белорусскими коллегами, продолжают устанавливать обстоятельства отдельных преступлений гитлеровских карателей, совершенных на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны. За последние годы состоялось уже 25 судебных процессов, подробно рассмотревших и осудивших массовые убийства мирного населения по этническому признаку, отметил Нарышкин. Он напомнил, что следующим этапом призван стать соответствующий федеральный закон, который уже прошел первое чтение в Госдуме - планируется, что документ не только нормативно закрепит понятие геноцида советского народа, но и определит перечень ключевых мер по сохранению памяти о жертвах нацистской истребительной политики. "Значение этой работы сегодня, увы, не сводится лишь к восстановлению исторической правды. Ведь, размышляя о преступлениях 80-летней давности, мы, разумеется, видим и нынешние формы неоколониального господства, и гуманитарную трагедию на Ближнем Востоке, и непрекращающиеся обстрелы российских городов, и искоренение всего русского на территориях, подконтрольных неонацистскому киевскому режиму", - отметил Нарышкин. "Так кто же освобождал узников Аушвица? Пожалуй, настало время в очередной раз ответить на этот вопрос. Узников Аушвица освободил советский солдат. Тот самый, который в 41-м, чеканя шаг по брусчатке Красной площади, направился прямиком на фронт, где встречал грудью вражеские пули. Тот самый, кто оборонял Дом Павлова в Сталинграде, вгрызался в землю под обстрелами на Невском пятачке, горел в танке под Прохоровкой, освободил одиннадцать стран Европы и поднял Знамя Победы над Рейхстагом. Тот, чей образ увековечен на Мамаевом кургане и в Трептов-парке. Кто завещал нам оберегать мир и никогда больше не позволить нацизму вновь поднять свою уродливую голову. Правнуки этого солдата, верные его памяти, в эти минуты освобождают Красноармейск и Димитров, бьются с врагом на Курщине, сражаются в степях Запорожья", - подчеркнул Нарышкин. По словам Нарышкина, именно благодаря советскому солдату, навсегда распахнувшему ворота Аушвица, Россия уверенно смотрит в будущее, дорожит своим суверенитетом и остается ориентиром для миллионов людей доброй воли. "Низкий ему поклон", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995510702.html

https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995094699.html

https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html

https://ria.ru/20250123/peskov-1995108498.html

https://ria.ru/20250120/reshenie-1994683934.html

россия

освенцим

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, освенцим, ленинградская область, сергей нарышкин, гжегож схетына, анн брассер, российское историческое общество, оон, совет европы