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В Нигерии заявили о 27 погибших при нападении террориста - РИА Новости, 26.01.2025
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16:14 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/nigerija-1995564188.html
В Нигерии заявили о 27 погибших при нападении террориста
В Нигерии заявили о 27 погибших при нападении террориста - РИА Новости, 26.01.2025
В Нигерии заявили о 27 погибших при нападении террориста
В армии Нигерии сообщили о по меньшей мере 27 военнослужащих, погибших в результате нападения террориста-смертника на северо-востоке страны, передает агентство... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:14:00+03:00
2025-01-26T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В армии Нигерии сообщили о по меньшей мере 27 военнослужащих, погибших в результате нападения террориста-смертника на северо-востоке страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на два военных источника. Согласно источникам, смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, протаранил колонну войск, которая в пятницу начала наступление на позиции террористической организации "Западноафриканская провинция Исламского государства"* (ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка) между штатами Борно и Йобе. При этом агентство Рейтер ранее в воскресенье передавало со ссылкой на источники в органах безопасности, что по меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии погибли при нападении боевиков на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии. "При нападении с участием смертника погибли 27 человек, в том числе командир, еще несколько серьезно пострадали", - заявил агентству один из источников. По словам другого, число погибших может возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в "критическом состоянии".* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, нигерия, борно
В мире, Нигерия, Борно
В Нигерии заявили о 27 погибших при нападении террориста

В армии Нигерии сообщили о 27 погибших при нападении террориста-смертника

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВооружённые силы Нигерии
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В армии Нигерии сообщили о по меньшей мере 27 военнослужащих, погибших в результате нападения террориста-смертника на северо-востоке страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на два военных источника.
Согласно источникам, смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, протаранил колонну войск, которая в пятницу начала наступление на позиции террористической организации "Западноафриканская провинция Исламского государства"* (ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка) между штатами Борно и Йобе. При этом агентство Рейтер ранее в воскресенье передавало со ссылкой на источники в органах безопасности, что по меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии погибли при нападении боевиков на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
"При нападении с участием смертника погибли 27 человек, в том числе командир, еще несколько серьезно пострадали", - заявил агентству один из источников.
По словам другого, число погибших может возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в "критическом состоянии".
* Запрещенная в России террористическая организация
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