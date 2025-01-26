В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли минимум 20 человек
Reuters: повстанцы-исламисты убили не менее 20 военных на базе в Нигерии
© Фото : Borno State Emergency Management Agency-SEMAМесто взрыва в нигерийском штате Борно
© Фото : Borno State Emergency Management Agency-SEMA
Место взрыва в нигерийском штате Борно
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии погибли при нападении боевиков на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности и местных жителей.
"Предполагаемые повстанцы-исламисты убили по меньшей мере 20 нигерийских военных, в том числе командира, при нападении на армейскую базу в отдаленном городе в северо-восточном штате Борно", - передает агентство.
Как отмечается, нападение, за которым, предположительно, стоит террористическая организация "Западноафриканская провинция Исламского государства"* (ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка), произошло в пятницу. Один из военных, выживших при нападении, заявил агентству, что войска были застигнуты врасплох, а вооруженные столкновения длились более трех часов. Несколько военных пострадали, добавил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
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