https://ria.ru/20250126/nigerija-1995547096.html

В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли минимум 20 человек

В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли минимум 20 человек - РИА Новости, 26.01.2025

В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли минимум 20 человек

По меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии погибли при нападении боевиков на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии, передает агентство... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:05:00+03:00

2025-01-26T14:05:00+03:00

2025-01-26T14:05:00+03:00

в мире

борно

нигерия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956429602_0:0:816:459_1920x0_80_0_0_4c3f4979dbfa61ca688ddaa8e445cfcf.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии погибли при нападении боевиков на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности и местных жителей. "Предполагаемые повстанцы-исламисты убили по меньшей мере 20 нигерийских военных, в том числе командира, при нападении на армейскую базу в отдаленном городе в северо-восточном штате Борно", - передает агентство. Как отмечается, нападение, за которым, предположительно, стоит террористическая организация "Западноафриканская провинция Исламского государства"* (ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка), произошло в пятницу. Один из военных, выживших при нападении, заявил агентству, что войска были застигнуты врасплох, а вооруженные столкновения длились более трех часов. Несколько военных пострадали, добавил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931829154.html

борно

нигерия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борно , нигерия, россия