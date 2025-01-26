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В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли минимум 20 человек - РИА Новости, 26.01.2025
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14:05 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/nigerija-1995547096.html
В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли минимум 20 человек
В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли минимум 20 человек - РИА Новости, 26.01.2025
В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли минимум 20 человек
По меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии погибли при нападении боевиков на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии, передает агентство... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии погибли при нападении боевиков на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности и местных жителей. "Предполагаемые повстанцы-исламисты убили по меньшей мере 20 нигерийских военных, в том числе командира, при нападении на армейскую базу в отдаленном городе в северо-восточном штате Борно", - передает агентство. Как отмечается, нападение, за которым, предположительно, стоит террористическая организация "Западноафриканская провинция Исламского государства"* (ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка), произошло в пятницу. Один из военных, выживших при нападении, заявил агентству, что войска были застигнуты врасплох, а вооруженные столкновения длились более трех часов. Несколько военных пострадали, добавил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, борно , нигерия, россия
В мире, Борно , Нигерия, Россия
В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли минимум 20 человек

Reuters: повстанцы-исламисты убили не менее 20 военных на базе в Нигерии

© Фото : Borno State Emergency Management Agency-SEMAМесто взрыва в нигерийском штате Борно
Место взрыва в нигерийском штате Борно - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : Borno State Emergency Management Agency-SEMA
Место взрыва в нигерийском штате Борно
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии погибли при нападении боевиков на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности и местных жителей.
"Предполагаемые повстанцы-исламисты убили по меньшей мере 20 нигерийских военных, в том числе командира, при нападении на армейскую базу в отдаленном городе в северо-восточном штате Борно", - передает агентство.
Как отмечается, нападение, за которым, предположительно, стоит террористическая организация "Западноафриканская провинция Исламского государства"* (ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка), произошло в пятницу. Один из военных, выживших при нападении, заявил агентству, что войска были застигнуты врасплох, а вооруженные столкновения длились более трех часов. Несколько военных пострадали, добавил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
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