https://ria.ru/20250126/mazut-1995525487.html

В МЧС рассказали о работе по очистке акватории Черного моря от мазута

В МЧС рассказали о работе по очистке акватории Черного моря от мазута - РИА Новости, 26.01.2025

В МЧС рассказали о работе по очистке акватории Черного моря от мазута

Спасателями за сутки обследовано более 150 квадратных километров акватории Черного моря в поисках загрязнений мазута, сорбентом обработано более двух тысяч... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T10:42:00+03:00

2025-01-26T10:42:00+03:00

2025-01-26T10:42:00+03:00

происшествия

черное море

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Спасателями за сутки обследовано более 150 квадратных километров акватории Черного моря в поисках загрязнений мазута, сорбентом обработано более двух тысяч квадратных метров акватории, сообщили в МЧС России."В акватории Черного моря: за сутки обследовано 153 квадратных километра, всего - 5 090 квадратных километров; сорбентом обработано 2 300 квадратных метров, всего - 48 695 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что с всего с начала работ очищено более 303 километров берега, собрано свыше 175 тысяч тонн загрязненного грунта, вывезено на площадки временного хранения - 134 тысяч тонн. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250126/nefteprodukty-1995524478.html

черное море

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черное море, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе