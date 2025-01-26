https://ria.ru/20250126/kosachev-1995515979.html

Косачев прокомментировал резолюцию ЕС по Белоруссии

Косачев прокомментировал резолюцию ЕС по Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Косачев прокомментировал резолюцию ЕС по Белоруссии

У Запада вызывают раздражение суверенитет Белоруссии, позиция действующего президента и руководства страны, никакие предварительные оценки не имеют права на... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:53:00+03:00

2025-01-26T08:53:00+03:00

2025-01-26T09:08:00+03:00

в мире

белоруссия

россия

минск

константин косачев

совет федерации рф

снг

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918159432_0:177:3120:1932_1920x0_80_0_0_d3e434dc5d69a3882f2d3ac7b0fe5282.jpg

МИНСК, 26 янв - РИА Новости. У Запада вызывают раздражение суверенитет Белоруссии, позиция действующего президента и руководства страны, никакие предварительные оценки не имеют права на существование, заявил журналистам сенатор Совета Федерации РФ, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев, комментируя резолюцию Евросоюза по поводу президентских выборов в республике. "Никакие предварительные оценки в принципе не имеют права на существование. Совершенно очевидно, что на Западе вызывают раздражение суверенитет Республики Беларусь, позиция нынешнего президента, руководства Республики", - сказал Косачев при общении с журналистами по итогам посещения одного из избирательных участков в Минске. Он подчеркнул, что в России уважают суверенитет Белоруссии, высоко его ценят и будут поддерживать. Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны. Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил в среду, что в распоряжение белорусского внешнеполитического ведомства попал проект заранее заготовленного заявления ЕС об осуждении выборов президента республики, и предупредил, что в случае его принятия Минск расценит это как вмешательство во внутренние дела.

https://ria.ru/20250122/belorussiya-1994977626.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, минск, константин косачев, совет федерации рф, снг, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025