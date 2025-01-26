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Косачев прокомментировал резолюцию ЕС по Белоруссии
Косачев прокомментировал резолюцию ЕС по Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Косачев прокомментировал резолюцию ЕС по Белоруссии
У Запада вызывают раздражение суверенитет Белоруссии, позиция действующего президента и руководства страны, никакие предварительные оценки не имеют права на... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:53:00+03:00
2025-01-26T08:53:00+03:00
2025-01-26T09:08:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. У Запада вызывают раздражение суверенитет Белоруссии, позиция действующего президента и руководства страны, никакие предварительные оценки не имеют права на существование, заявил журналистам сенатор Совета Федерации РФ, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев, комментируя резолюцию Евросоюза по поводу президентских выборов в республике. "Никакие предварительные оценки в принципе не имеют права на существование. Совершенно очевидно, что на Западе вызывают раздражение суверенитет Республики Беларусь, позиция нынешнего президента, руководства Республики", - сказал Косачев при общении с журналистами по итогам посещения одного из избирательных участков в Минске. Он подчеркнул, что в России уважают суверенитет Белоруссии, высоко его ценят и будут поддерживать. Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны. Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил в среду, что в распоряжение белорусского внешнеполитического ведомства попал проект заранее заготовленного заявления ЕС об осуждении выборов президента республики, и предупредил, что в случае его принятия Минск расценит это как вмешательство во внутренние дела.
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в мире, белоруссия, россия, минск, константин косачев, совет федерации рф, снг, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, СНГ, Евросоюз, Выборы президента Белоруссии — 2025
Косачев прокомментировал резолюцию ЕС по Белоруссии
Косачев: суверенитет Белоруссии вызывает у Запада раздражение