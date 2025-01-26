https://ria.ru/20250126/klimat-1995510418.html

Зимы в России за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса, заявил климатолог

Зимы в России за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса, заявил климатолог - РИА Новости, 26.01.2025

Зимы в России за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса, заявил климатолог

Средняя температура в России зимой увеличилась примерно на 3 градуса за последние 50 лет, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T06:01:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Средняя температура в России зимой увеличилась примерно на 3 градуса за последние 50 лет, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Да, такая цифра есть (насколько потеплели зимы в России – ред.). Росгидромет рассчитывает тренд с 1976 года. Есть определенные основания, почему именно с этого года – именно с этого периода можно начинать отсчет антропогенного воздействия. И эта цифра - примерно плюс 3 градуса по всей России. В Арктике – несколько больше, на юге России – несколько меньше", - сказал Кокорин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов.

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общество, россия, москва, алексей кокорин, роман вильфанд