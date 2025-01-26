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В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 26.01.2025
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:10:00+03:00
2025-01-26T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН."Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского", — говорится в заявлении.Уточняется, что очаг землетрясение залегал на глубине 48 километров.
https://ria.ru/20250120/zemletryasenie-1994676685.html
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россия, камчатка, российская академия наук, происшествия
Россия, Камчатка, Российская академия наук, Происшествия
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5