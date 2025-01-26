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В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 26.01.2025
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17:10 26.01.2025 (обновлено: 17:28 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/kamchatka-1995570980.html
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 26.01.2025
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:10:00+03:00
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россия
камчатка
российская академия наук
происшествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.&quot;Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что очаг землетрясение залегал на глубине 48 километров.
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россия, камчатка, российская академия наук, происшествия
Россия, Камчатка, Российская академия наук, Происшествия
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение

В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.
«

"Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского", — говорится в заявлении.

Уточняется, что очаг землетрясение залегал на глубине 48 километров.
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