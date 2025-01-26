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Под Калининградом прошел "Марш жизни" в память о жертвах нацистских лагерей - РИА Новости, 26.01.2025
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17:56 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/kaliningrad-1995576020.html
Под Калининградом прошел "Марш жизни" в память о жертвах нацистских лагерей
Под Калининградом прошел "Марш жизни" в память о жертвах нацистских лагерей - РИА Новости, 26.01.2025
Под Калининградом прошел "Марш жизни" в память о жертвах нацистских лагерей
"Марш жизни" в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей прошел под Калининградом, в нем принял участие губернатор Алексей РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:56:00+03:00
2025-01-26T17:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
калининград
янтарный
кенигсберг
алексей беспрозванных
вторая мировая война (1939-1945)
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КАЛИНИНГРАД, 26 янв — РИА Новости. "Марш жизни" в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей прошел под Калининградом, в нем принял участие губернатор Алексей Беспрозванных, сообщила пресс-служба правительства региона. В конце января 1945 года нацисты начали операцию "Марш смерти в Пальмникене". В посёлок Пальмникен (ныне Янтарный), из Кёнигсберга (ныне Калининград) пешим маршем гнали семь тысяч евреев и представителей других национальностей, пообещав отправить их на пароходе в безопасные места, приближалась Красная Армия. Но это оказалось обманом. Тысячи людей погибли во время перехода от голода и мороза. Три тысячи узников, дошедших до Пальмникена, были расстреляны нацистами на льду Балтийского моря. "В воскресенье, 26 января, губернатор принял участие в траурных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине трагедии "Марша смерти", - говорится в сообщении. Беспрозванных назвал "Марш смерти" чудовищным фактом и подчеркнул, что нельзя допустить повторения тех событий. "Пальмникенская трагедия – чудовищный факт мировой истории и истории Калининградской области, которую мы не имеем права забывать. В нашем регионе нет места, которое бы не напоминало об ужасах нацистских преступлений. Мы не можем допустить их повторения... к сожалению, жители многих западных стран забыли, как их деды и прадеды вместе с нашими воевали за мир и справедливость. Но Россия не забыла и напоминает об этом всем. Вместе с жителями региона сегодня прошли "Маршем жизни" часть того пути, который 80 лет назад стал последним для тех семи тысяч человек", - написал Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995510702.html
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общество, калининград, янтарный, кенигсберг, алексей беспрозванных, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Калининград, Янтарный, Кенигсберг, Алексей Беспрозванных, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Под Калининградом прошел "Марш жизни" в память о жертвах нацистских лагерей

Беспрозванных принял участие в прошедшем под Калининградом "Марше жизни"

© пресс-служба губернатора Калининградской областиУчастники "Марша жизни" в Калининградской области в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей. Кадр видео
Участники Марша жизни в Калининградской области в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© пресс-служба губернатора Калининградской области
Участники "Марша жизни" в Калининградской области в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей. Кадр видео
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КАЛИНИНГРАД, 26 янв — РИА Новости. "Марш жизни" в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей прошел под Калининградом, в нем принял участие губернатор Алексей Беспрозванных, сообщила пресс-служба правительства региона.
В конце января 1945 года нацисты начали операцию "Марш смерти в Пальмникене". В посёлок Пальмникен (ныне Янтарный), из Кёнигсберга (ныне Калининград) пешим маршем гнали семь тысяч евреев и представителей других национальностей, пообещав отправить их на пароходе в безопасные места, приближалась Красная Армия. Но это оказалось обманом. Тысячи людей погибли во время перехода от голода и мороза. Три тысячи узников, дошедших до Пальмникена, были расстреляны нацистами на льду Балтийского моря.
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"В воскресенье, 26 января, губернатор принял участие в траурных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине трагедии "Марша смерти", - говорится в сообщении.
Беспрозванных назвал "Марш смерти" чудовищным фактом и подчеркнул, что нельзя допустить повторения тех событий.
"Пальмникенская трагедия – чудовищный факт мировой истории и истории Калининградской области, которую мы не имеем права забывать. В нашем регионе нет места, которое бы не напоминало об ужасах нацистских преступлений. Мы не можем допустить их повторения... к сожалению, жители многих западных стран забыли, как их деды и прадеды вместе с нашими воевали за мир и справедливость. Но Россия не забыла и напоминает об этом всем. Вместе с жителями региона сегодня прошли "Маршем жизни" часть того пути, который 80 лет назад стал последним для тех семи тысяч человек", - написал Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКалининградЯнтарныйКенигсбергАлексей БеспрозванныхВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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