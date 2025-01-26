Под Калининградом прошел "Марш жизни" в память о жертвах нацистских лагерей
Беспрозванных принял участие в прошедшем под Калининградом "Марше жизни"
© пресс-служба губернатора Калининградской областиУчастники "Марша жизни" в Калининградской области в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей. Кадр видео
Участники "Марша жизни" в Калининградской области в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей. Кадр видео
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 26 янв — РИА Новости. "Марш жизни" в память о трех тысячах расстрелянных в январе 1945 года узниках немецких лагерей прошел под Калининградом, в нем принял участие губернатор Алексей Беспрозванных, сообщила пресс-служба правительства региона.
В конце января 1945 года нацисты начали операцию "Марш смерти в Пальмникене". В посёлок Пальмникен (ныне Янтарный), из Кёнигсберга (ныне Калининград) пешим маршем гнали семь тысяч евреев и представителей других национальностей, пообещав отправить их на пароходе в безопасные места, приближалась Красная Армия. Но это оказалось обманом. Тысячи людей погибли во время перехода от голода и мороза. Три тысячи узников, дошедших до Пальмникена, были расстреляны нацистами на льду Балтийского моря.
"В воскресенье, 26 января, губернатор принял участие в траурных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине трагедии "Марша смерти", - говорится в сообщении.
Беспрозванных назвал "Марш смерти" чудовищным фактом и подчеркнул, что нельзя допустить повторения тех событий.
"Пальмникенская трагедия – чудовищный факт мировой истории и истории Калининградской области, которую мы не имеем права забывать. В нашем регионе нет места, которое бы не напоминало об ужасах нацистских преступлений. Мы не можем допустить их повторения... к сожалению, жители многих западных стран забыли, как их деды и прадеды вместе с нашими воевали за мир и справедливость. Но Россия не забыла и напоминает об этом всем. Вместе с жителями региона сегодня прошли "Маршем жизни" часть того пути, который 80 лет назад стал последним для тех семи тысяч человек", - написал Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
В суде Калининграда озвучили свидетельства опытов нацистов над детьми
20 октября 2023, 17:29