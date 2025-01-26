https://ria.ru/20250126/fitso-1995503912.html

Фицо раскритиковал Запад за срыв мирных договоренностей по Украине

Фицо раскритиковал Запад за срыв мирных договоренностей по Украине - РИА Новости, 26.01.2025

Фицо раскритиковал Запад за срыв мирных договоренностей по Украине

Подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T01:26:00+03:00

2025-01-26T01:26:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 26 янв - РИА Новости. Подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Уже в апреле (2022 года — Прим. ред.) на столе было соглашение о мире, которое были готовы подписать и украинская, и российская сторона. Западные политики и дипломаты сказали: украинцы, не смейте это подписывать, потому что эта война - прекрасная возможность поставить русских на колени. Никто русских на колени не поставил, на колени встала сама Украина из-за того, что абсурдно поддалась давлению Запада и позволила использовать себя для военного конфликта с Россией", — сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира".Фицо ранее говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство с тем, чтобы оно не подписывало мировое соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.

https://ria.ru/20250125/fitso-1995476007.html

https://ria.ru/20250125/fitso-1995473902.html

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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, борис джонсон