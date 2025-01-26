https://ria.ru/20250126/energokrizis-1995593071.html

В Приднестровье заявили, что Кишинев провоцирует энергетический кризис

В Приднестровье заявили, что Кишинев провоцирует энергетический кризис - РИА Новости, 26.01.2025

В Приднестровье заявили, что Кишинев провоцирует энергетический кризис

Кишинев провоцирует энергетический кризис, чтобы требовать вывода войск РФ из Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T21:21:00+03:00

2025-01-26T21:21:00+03:00

2025-01-26T22:14:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Кишинев провоцирует энергетический кризис, чтобы требовать вывода войск РФ из Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что Тирасполь должен согласиться с вариантом решения энергокризиса, в котором не будет российского фактора. Он также полагает, что через неделю Приднестровье столкнется с дефицитом угля, что может привести к остановке Молдавской ГРЭС. "Это можно трактовать, как то, что запасов топлива на Молдавской ГРЭС осталось немного, и отсюда указывается недельный срок, но отсутствие "российского фактора" неизбежно сопрягается с наличием союзных Приднестровью российских войск, которые не могут быть выведены не только из-за отношения приднестровцев к России, но и из-за того, что солдаты и офицеры РФ, по условиям мирного соглашения 1992 года должны находиться здесь до полного урегулирования конфликта", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также обратил внимание, что конфликт между Кишинёвом и Тирасполем на данный момент абсолютно не урегулирован. По его словам, власть Молдавии "начала игру на обострение" на фоне того, что сейчас давит оппозиционные силы, запретила практически все неугодные СМИ, полностью провалила социальную сферу. "Оказавшись не в силах сломить ПМР с 1 января с помощью нескольких видов пропагандистских вбросов, а также газово-энергетической блокады, наши и самой Молдовы народа открытые враги - прорумынские силы - впадают в истерику и идут на обострение. Это не тот язык, которым можно говорить с нашей республикой, всегда готовой к переговорам, но без колебаний отстаивающей свои интересы. Наша история это подтверждает", - отметил Сафонов. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250126/pridnestrove-1995558102.html

https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995592145.html

https://ria.ru/20250126/kishinev-1995530475.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром