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"Только мечтать": новая российская разработка вызвала зависть в США - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:40 26.01.2025 (обновлено: 11:38 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/drony-1995506988.html
"Только мечтать": новая российская разработка вызвала зависть в США
"Только мечтать": новая российская разработка вызвала зависть в США - РИА Новости, 26.01.2025
"Только мечтать": новая российская разработка вызвала зависть в США
Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, позволяющими передавать видеосигнал, сообщает американский журнал Forbes. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T03:40:00+03:00
2025-01-26T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, позволяющими передавать видеосигнал, сообщает американский журнал Forbes."Этот дрон, собранный из дешевых, имеющихся в открытой продаже деталей, является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать", — говорится в материале.Отмечается, что характеристики таких дронов позволяют им скрытно размещаться вдоль дорог и, не привлекая к себе внимания, передавать видеоизображение всех проезжающих мимо машин и находящихся рядом объектов."Дроны с камерами наблюдения наглядно показывают, что обеспечиваемая беспилотниками воздушная мобильность в сочетании с другими технологиями дает впечатляющие результаты", — резюмировал автор статьи.Ранее в пресс-службе народного фронта сообщили, что первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом, которые позволяют автономно сопровождать цель после захвата оператором, поставили в зону СВО.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995061598.html
https://ria.ru/20250126/porazhenie-1995505816.html
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forbes, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Forbes, Украина, Россия
"Только мечтать": новая российская разработка вызвала зависть в США

Forbes: российские войска начали использовать в зоне СВО дроны нового типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне СВО
Оператор FPV-дрона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, позволяющими передавать видеосигнал, сообщает американский журнал Forbes.
«
"Этот дрон, собранный из дешевых, имеющихся в открытой продаже деталей, является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать", — говорится в материале.
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Отмечается, что характеристики таких дронов позволяют им скрытно размещаться вдоль дорог и, не привлекая к себе внимания, передавать видеоизображение всех проезжающих мимо машин и находящихся рядом объектов.
"Дроны с камерами наблюдения наглядно показывают, что обеспечиваемая беспилотниками воздушная мобильность в сочетании с другими технологиями дает впечатляющие результаты", — резюмировал автор статьи.
Ранее в пресс-службе народного фронта сообщили, что первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом, которые позволяют автономно сопровождать цель после захвата оператором, поставили в зону СВО.
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Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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