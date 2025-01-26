https://ria.ru/20250126/drony-1995506988.html

"Только мечтать": новая российская разработка вызвала зависть в США

"Только мечтать": новая российская разработка вызвала зависть в США - РИА Новости, 26.01.2025

"Только мечтать": новая российская разработка вызвала зависть в США

Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, позволяющими передавать видеосигнал, сообщает американский журнал Forbes. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T03:40:00+03:00

2025-01-26T03:40:00+03:00

2025-01-26T11:38:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, позволяющими передавать видеосигнал, сообщает американский журнал Forbes."Этот дрон, собранный из дешевых, имеющихся в открытой продаже деталей, является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать", — говорится в материале.Отмечается, что характеристики таких дронов позволяют им скрытно размещаться вдоль дорог и, не привлекая к себе внимания, передавать видеоизображение всех проезжающих мимо машин и находящихся рядом объектов."Дроны с камерами наблюдения наглядно показывают, что обеспечиваемая беспилотниками воздушная мобильность в сочетании с другими технологиями дает впечатляющие результаты", — резюмировал автор статьи.Ранее в пресс-службе народного фронта сообщили, что первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом, которые позволяют автономно сопровождать цель после захвата оператором, поставили в зону СВО.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995061598.html

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