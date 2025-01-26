https://ria.ru/20250126/belorussija-1995530139.html

На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев

На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев - РИА Новости, 26.01.2025

На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев

На выборах президента Белоруссии наблюдатели нарушений не зафиксировали, сообщил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:26:00+03:00

2025-01-26T11:26:00+03:00

2025-01-26T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На выборах президента Белоруссии наблюдатели нарушений не зафиксировали, сообщил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев. "Наблюдение продолжается. По состоянию на этот момент наблюдателями нарушений не зафиксировано", - сказал РИА Новости политик. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, минск, константин косачев, александр лукашенко, совет федерации рф, снг, выборы президента белоруссии — 2025, в мире