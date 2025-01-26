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На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев - РИА Новости, 26.01.2025
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11:26 26.01.2025 (обновлено: 11:32 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussija-1995530139.html
На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев
На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев - РИА Новости, 26.01.2025
На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев
На выборах президента Белоруссии наблюдатели нарушений не зафиксировали, сообщил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:26:00+03:00
2025-01-26T11:32:00+03:00
белоруссия
минск
константин косачев
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совет федерации рф
снг
выборы президента белоруссии — 2025
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На выборах президента Белоруссии наблюдатели нарушений не зафиксировали, сообщил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев. "Наблюдение продолжается. По состоянию на этот момент наблюдателями нарушений не зафиксировано", - сказал РИА Новости политик. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
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белоруссия, минск, константин косачев, александр лукашенко, совет федерации рф, снг, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Минск, Константин Косачев, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, СНГ, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев

Косачев: наблюдатели на выборах президента Белоруссии не зафиксировали нарушений

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев наблюдает за подготовкой к проведению голосования на выборах президента Белоруссии в Минске
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев наблюдает за подготовкой к проведению голосования на выборах президента Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев наблюдает за подготовкой к проведению голосования на выборах президента Белоруссии в Минске
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На выборах президента Белоруссии наблюдатели нарушений не зафиксировали, сообщил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев.
"Наблюдение продолжается. По состоянию на этот момент наблюдателями нарушений не зафиксировано", - сказал РИА Новости политик.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы
11:47
 
БелоруссияМинскКонстантин КосачевАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФСНГВыборы президента Белоруссии — 2025В мире
 
 
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