https://ria.ru/20250126/belorussija-1995530139.html
На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев
На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев - РИА Новости, 26.01.2025
На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев
На выборах президента Белоруссии наблюдатели нарушений не зафиксировали, сообщил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:26:00+03:00
2025-01-26T11:26:00+03:00
2025-01-26T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На выборах президента Белоруссии наблюдатели нарушений не зафиксировали, сообщил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев. "Наблюдение продолжается. По состоянию на этот момент наблюдателями нарушений не зафиксировано", - сказал РИА Новости политик. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, минск, константин косачев, александр лукашенко, совет федерации рф, снг, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Минск, Константин Косачев, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, СНГ, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев
Косачев: наблюдатели на выборах президента Белоруссии не зафиксировали нарушений