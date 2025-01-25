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В Волгограде при пожаре погибли два ребенка и женщина
В Волгограде при пожаре погибли два ребенка и женщина - РИА Новости, 25.01.2025
В Волгограде при пожаре погибли два ребенка и женщина
Двое детей и женщина погибли при пожаре в квартире в Волгограде, ещё один ребенок пострадал, сообщает в субботу пресс-служба СУСКР по Волгоградской области. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:56:00+03:00
2025-01-25T18:56:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Двое детей и женщина погибли при пожаре в квартире в Волгограде, ещё один ребенок пострадал, сообщает в субботу пресс-служба СУСКР по Волгоградской области. "Двадцать пятого января 2025 года в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, расположенного на улице Героев Тулы поселка ГЭС (в Волгограде - ред.) обнаружены тела двух девочек, 2021 года рождения, а также пожилой женщины", - говорится в сообщении СК. По данным ведомства, ещё один мальчик с признаками отравления продуктами горения госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что по предварительным данным, пожар возник в детской комнате. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Волгограде при пожаре погибли два ребенка и женщина
В Волгограде при пожаре в квартире погибли два ребенка и женщина