Рейтинг@Mail.ru
"Хватит врать": на Западе дали неожиданную оценку успехам России - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 25.01.2025 (обновлено: 17:58 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/uspekhi-1995465201.html
"Хватит врать": на Западе дали неожиданную оценку успехам России
"Хватит врать": на Западе дали неожиданную оценку успехам России - РИА Новости, 25.01.2025
"Хватит врать": на Западе дали неожиданную оценку успехам России
Евросоюзу пора прекратить врать про то, что экономика России страдает, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:55:00+03:00
2025-01-25T17:58:00+03:00
экономика
россия
украина
чей боуз
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
мвф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Евросоюзу пора прекратить врать про то, что экономика России страдает, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.Журналист прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о том, что "экономика России серьезно страдает" и что "у Евросоюза есть сила", которая может помочь Украине победить."Ваш босс фон дер Лжец (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) говорила нам, что "российская экономика в клочьях". Это было более двух лет назад. С тех пор Россия продвинулась вперед, ее экономика действительно выросла, и она продала вам больше энергоносителей, чем в предыдущем году. Хватит врать", — призвал он.В опубликованном в январе отчете Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания российского экономического роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%. Согласно представленным табличным значениям, ВВП по итогам 2024 года вырос на 3,8%, что на 0,2 п. п. выше октябрьского прогноза организации.Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша пояснил, что это решение вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее.Президент Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития и Банка России, темпы роста составят 3,9% и 3,5-4% соответственно.В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России — 0,5-1,5%.
https://ria.ru/20250122/kallas-1994967148.html
https://ria.ru/20250122/energiya-1994946070.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, чей боуз, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, мвф, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Экономика, Россия, Украина, Чей Боуз, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, МВФ, Евросоюз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
"Хватит врать": на Западе дали неожиданную оценку успехам России

Журналист Боуз призвал ЕС прекратить врать про неудачи России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Евросоюзу пора прекратить врать про то, что экономика России страдает, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Журналист прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о том, что "экономика России серьезно страдает" и что "у Евросоюза есть сила", которая может помочь Украине победить.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Каллас сделала неожиданное заявление об отношении к России
22 января, 13:32
"Ваш босс фон дер Лжец (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) говорила нам, что "российская экономика в клочьях". Это было более двух лет назад. С тех пор Россия продвинулась вперед, ее экономика действительно выросла, и она продала вам больше энергоносителей, чем в предыдущем году. Хватит врать", — призвал он.
В опубликованном в январе отчете Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания российского экономического роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%. Согласно представленным табличным значениям, ВВП по итогам 2024 года вырос на 3,8%, что на 0,2 п. п. выше октябрьского прогноза организации.
Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша пояснил, что это решение вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее.
Президент Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития и Банка России, темпы роста составят 3,9% и 3,5-4% соответственно.
В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России — 0,5-1,5%.
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. 22 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов
22 января, 11:59
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЧей БоузКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенМВФЕвросоюзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала