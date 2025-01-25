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"Хватит врать": на Западе дали неожиданную оценку успехам России
"Хватит врать": на Западе дали неожиданную оценку успехам России - РИА Новости, 25.01.2025
"Хватит врать": на Западе дали неожиданную оценку успехам России
Евросоюзу пора прекратить врать про то, что экономика России страдает, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:55:00+03:00
2025-01-25T14:55:00+03:00
2025-01-25T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Евросоюзу пора прекратить врать про то, что экономика России страдает, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.Журналист прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о том, что "экономика России серьезно страдает" и что "у Евросоюза есть сила", которая может помочь Украине победить."Ваш босс фон дер Лжец (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) говорила нам, что "российская экономика в клочьях". Это было более двух лет назад. С тех пор Россия продвинулась вперед, ее экономика действительно выросла, и она продала вам больше энергоносителей, чем в предыдущем году. Хватит врать", — призвал он.В опубликованном в январе отчете Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания российского экономического роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%. Согласно представленным табличным значениям, ВВП по итогам 2024 года вырос на 3,8%, что на 0,2 п. п. выше октябрьского прогноза организации.Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша пояснил, что это решение вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее.Президент Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития и Банка России, темпы роста составят 3,9% и 3,5-4% соответственно.В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России — 0,5-1,5%.
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экономика, россия, украина, чей боуз, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, мвф, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Экономика, Россия, Украина, Чей Боуз, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, МВФ, Евросоюз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
"Хватит врать": на Западе дали неожиданную оценку успехам России
Журналист Боуз призвал ЕС прекратить врать про неудачи России