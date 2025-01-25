https://ria.ru/20250125/turtsija-1995446775.html
В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле
В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле - РИА Новости, 25.01.2025
В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле
Еще семь подозреваемых были задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Star. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:53:00+03:00
2025-01-25T10:53:00+03:00
2025-01-25T10:53:00+03:00
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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Еще семь подозреваемых были задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Star. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования были задержаны 14 человек, суд арестовал в пятницу владельца гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание, призвал не "играть в политику" на трагедии. "Еще семь подозреваемых были арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек", - сообщило издание.
https://rsport.ria.ru/20250125/turtsija-1995440650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле
Star: в Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле в Болу