https://ria.ru/20250125/turtsija-1995446775.html

В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле

В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле - РИА Новости, 25.01.2025

В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле

Еще семь подозреваемых были задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Star. РИА Новости, 25.01.2025

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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Еще семь подозреваемых были задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Star. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования были задержаны 14 человек, суд арестовал в пятницу владельца гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание, призвал не "играть в политику" на трагедии. "Еще семь подозреваемых были арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек", - сообщило издание.

https://rsport.ria.ru/20250125/turtsija-1995440650.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, реджеп тайип эрдоган, в мире