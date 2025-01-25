Рейтинг@Mail.ru
В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/turtsija-1995446775.html
В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле
В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле - РИА Новости, 25.01.2025
В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле
Еще семь подозреваемых были задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Star. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:53:00+03:00
2025-01-25T10:53:00+03:00
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994843937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca3c34b423eadf63aa16655547342153.jpg
АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Еще семь подозреваемых были задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Star. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования были задержаны 14 человек, суд арестовал в пятницу владельца гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание, призвал не "играть в политику" на трагедии. "Еще семь подозреваемых были арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек", - сообщило издание.
https://rsport.ria.ru/20250125/turtsija-1995440650.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994843937_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_f27ea668de919f54271ffc90f29073bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле

Star: в Турции задержали еще семь подозреваемых по делу о пожаре в отеле в Болу

© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan KocЗдание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan Koc
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Еще семь подозреваемых были задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Star.
Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования были задержаны 14 человек, суд арестовал в пятницу владельца гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание, призвал не "играть в политику" на трагедии.
"Еще семь подозреваемых были арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек", - сообщило издание.
Место обрушения трехэтажного жилого дома в турецкой провинции Конья - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Турции два человека остаются под завалами обрушившегося дома
Вчера, 09:53
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала