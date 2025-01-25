https://ria.ru/20250125/tramp-1995420679.html

"Некому позвонить": в Раде раскрыли неожиданный удар Трампа по Украине

"Некому позвонить": в Раде раскрыли неожиданный удар Трампа по Украине - РИА Новости, 25.01.2025

"Некому позвонить": в Раде раскрыли неожиданный удар Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп намеренно уволил лиц, ответственных за решение вопросов, связанных с Украиной, чтобы разорвать связь с Киевом и провести аудит. Об... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T01:45:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намеренно уволил лиц, ответственных за решение вопросов, связанных с Украиной, чтобы разорвать связь с Киевом и провести аудит. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По мнению парламентария, таким шагом Трамп решает сразу несколько задач: прерывает поставки вооружений, разрушает канал коммуникаций между Киевом и представителями "глубинного государства" в высших органах власти Америки, а также устраняет возможности для утечки информации при проведении аудита в будущем."Теперь некому позвонить с вопросом: “Так что там?" — сыронизировал Дубинский.Ранее украинский журналист Роман Бочкала со ссылкой на информацию, полученную сотрудником газеты The Washington Post, сообщил, что все сотрудники Минобороны США, которые отвечали за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности.Во вторник Дональд Трамп своим указом приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней. Как отмечается в документе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250125/grenlandiya-1995418356.html

https://ria.ru/20250124/prigovor-1995411392.html

https://ria.ru/20250124/sryv-1995244897.html

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украина, сша, дональд трамп, киев, александр дубинский, нато