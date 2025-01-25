https://ria.ru/20250125/tiktok--1995466037.html
РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok
РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok - РИА Новости, 25.01.2025
РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok
Роскомнадзор фиксирует повышенное число жалоб на работу TikTok от россиян и пользователей других стран, сообщило ведомство РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:01:00+03:00
2025-01-25T15:01:00+03:00
2025-01-25T15:36:00+03:00
tiktok
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 янв- РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует повышенное число жалоб на работу TikTok от россиян и пользователей других стран, сообщило ведомство РИА Новости.Ранее россияне стали сообщать о плохой работе TikTok, число жалоб на 15.00 мск на детекторе "Сбой.рф" превышает 50 тысяч. Больше всего приходит жалоб от пользователей из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края."Двадцать пятого января c 6 часов в сервисе "Мониторинг сбоев" на портале Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксируется повышенное количество обращений пользователей сервиса TikTok с жалобами на проблемы в его работе. Проблемы фиксируются в том числе у пользователей других стран", - сообщили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20250123/ssha-1995119211.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
TikTok, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok
РКН сообщил о жалобах на работу TikTok от россиян и иностранных пользователей