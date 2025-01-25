https://ria.ru/20250125/tiktok--1995466037.html

РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok

РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok - РИА Новости, 25.01.2025

РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok

Роскомнадзор фиксирует повышенное число жалоб на работу TikTok от россиян и пользователей других стран, сообщило ведомство РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:01:00+03:00

2025-01-25T15:01:00+03:00

2025-01-25T15:36:00+03:00

tiktok

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 янв- РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует повышенное число жалоб на работу TikTok от россиян и пользователей других стран, сообщило ведомство РИА Новости.Ранее россияне стали сообщать о плохой работе TikTok, число жалоб на 15.00 мск на детекторе "Сбой.рф" превышает 50 тысяч. Больше всего приходит жалоб от пользователей из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края."Двадцать пятого января c 6 часов в сервисе "Мониторинг сбоев" на портале Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксируется повышенное количество обращений пользователей сервиса TikTok с жалобами на проблемы в его работе. Проблемы фиксируются в том числе у пользователей других стран", - сообщили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20250123/ssha-1995119211.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

tiktok, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)