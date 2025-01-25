Рейтинг@Mail.ru
РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 25.01.2025 (обновлено: 15:36 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/tiktok--1995466037.html
РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok
РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok - РИА Новости, 25.01.2025
РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok
Роскомнадзор фиксирует повышенное число жалоб на работу TikTok от россиян и пользователей других стран, сообщило ведомство РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:01:00+03:00
2025-01-25T15:36:00+03:00
tiktok
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg
МОСКВА, 25 янв- РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует повышенное число жалоб на работу TikTok от россиян и пользователей других стран, сообщило ведомство РИА Новости.Ранее россияне стали сообщать о плохой работе TikTok, число жалоб на 15.00 мск на детекторе "Сбой.рф" превышает 50 тысяч. Больше всего приходит жалоб от пользователей из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края."Двадцать пятого января c 6 часов в сервисе "Мониторинг сбоев" на портале Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксируется повышенное количество обращений пользователей сервиса TikTok с жалобами на проблемы в его работе. Проблемы фиксируются в том числе у пользователей других стран", - сообщили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20250123/ssha-1995119211.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9774b6418d66d182b4a846904e072112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
tiktok, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
TikTok, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН подтвердил информацию о сбое в работу TikTok

РКН сообщил о жалобах на работу TikTok от россиян и иностранных пользователей

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв- РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует повышенное число жалоб на работу TikTok от россиян и пользователей других стран, сообщило ведомство РИА Новости.
Ранее россияне стали сообщать о плохой работе TikTok, число жалоб на 15.00 мск на детекторе "Сбой.рф" превышает 50 тысяч. Больше всего приходит жалоб от пользователей из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.
"Двадцать пятого января c 6 часов в сервисе "Мониторинг сбоев" на портале Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксируется повышенное количество обращений пользователей сервиса TikTok с жалобами на проблемы в его работе. Проблемы фиксируются в том числе у пользователей других стран", - сообщили в Роскомнадзоре.
Логотип соцсети TikTok - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру
23 января, 13:23
 
TikTokТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала