https://ria.ru/20250125/tankisty-1995456169.html
Танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2025
Танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), располагавшийся на правом... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:18:00+03:00
2025-01-25T13:18:00+03:00
2025-01-25T13:18:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 25 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), располагавшийся на правом берегу Днепра на херсонском направлении, передает наблюдавший за работой танкового экипажа корреспондент РИА Новости. "Сегодня цель была у нас - пункт управления БПЛА. Отработали, вроде успешно. Противник поражен. Скапливаются бплашники, по ним работаем, отрабатываем, и приезжаем обратно на точку", - сказал РИА Новости офицер-танкист. Экипаж танка Т-72Б3М получил координаты целей от разведчиков, после чего боевая машина выдвинулась на огневую позицию из замаскированного капонира, произвела залпы по цели, откатилась, и спустя время вернулась в замаскированное укрытие. Согласно данным объективного контроля цель была успешно уничтожена. "Ставим машины, загоняем в отстойник, какое-то время машина стоит в отстойнике, а потом уже, через какое-то время, безопасное время, перегоняем уже в капонир. Ну и работают как обычно РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы - ред.)", - сказал командир боевой машины. С точки зрения танкистов, из имеющегося на вооружении войск киевского режима средств поражения наибольшую опасность из себя, на сегодняшний день, представляют РСЗО HIMARS и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-Яга". "Птички, конечно, летают, но в основном работают ночью… У нас как бы более спокойная обстановка. На участке таких сильных боев то нету… Мы сделали, как называют это - "Царь-мангал" (противодроновый защитный элемент на танке). Он нас как бы спасает", - рассказал оператор-наводчик экипажа танка с позывным "Нагнетатель". Танкисты группировки применяют против БПЛА противника современные средства радиоэлектронной борьбы, актуальные приемы скрытности и маскировки.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995398799.html
https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html
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безопасность, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Т-72Б3М
Танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Экипаж танка Т-72Б3М уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 25 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), располагавшийся на правом берегу Днепра на херсонском направлении, передает наблюдавший за работой танкового экипажа корреспондент РИА Новости.
"Сегодня цель была у нас - пункт управления БПЛА. Отработали, вроде успешно. Противник поражен. Скапливаются бплашники, по ним работаем, отрабатываем, и приезжаем обратно на точку", - сказал РИА Новости офицер-танкист.
Экипаж танка Т-72Б
3М получил координаты целей от разведчиков, после чего боевая машина выдвинулась на огневую позицию из замаскированного капонира, произвела залпы по цели, откатилась, и спустя время вернулась в замаскированное укрытие. Согласно данным объективного контроля цель была успешно уничтожена.
"Ставим машины, загоняем в отстойник, какое-то время машина стоит в отстойнике, а потом уже, через какое-то время, безопасное время, перегоняем уже в капонир. Ну и работают как обычно РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы - ред.)", - сказал командир боевой машины.
С точки зрения танкистов, из имеющегося на вооружении войск киевского режима средств поражения наибольшую опасность из себя, на сегодняшний день, представляют РСЗО HIMARS и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-Яга".
"Птички, конечно, летают, но в основном работают ночью… У нас как бы более спокойная обстановка. На участке таких сильных боев то нету… Мы сделали, как называют это - "Царь-мангал" (противодроновый защитный элемент на танке). Он нас как бы спасает", - рассказал оператор-наводчик экипажа танка с позывным "Нагнетатель".
Танкисты группировки применяют против БПЛА противника современные средства радиоэлектронной борьбы, актуальные приемы скрытности и маскировки.