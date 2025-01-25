https://ria.ru/20250125/smi-1995485384.html

Канатные дороги на курорте в Турции, где сгорел отель, были подержанными

Канатные дороги на курорте в Турции, где сгорел отель, были подержанными - РИА Новости, 25.01.2025

Канатные дороги на курорте в Турции, где сгорел отель, были подержанными

Кресельные подъемники и канатные дороги на турецком горнолыжном курорте Grand Kartal, где при пожаре погибли 78 человек, были установлены 32 года назад и... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T19:09:00+03:00

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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Кресельные подъемники и канатные дороги на турецком горнолыжном курорте Grand Kartal, где при пожаре погибли 78 человек, были установлены 32 года назад и являются подержанными, заявила в субботу газета Yeni Akit. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. "В отеле Grand Kartal, где в результате пожара в Карталкая погибли 78 человек, возникла очередная цепочка халатности. Утверждается, что кресельные подъемники и канатные дороги, принадлежащие отелю, 32-летней давности и заброшены. Система, которая последний раз была установлена 32 года назад, была демонтирована и привезена подержанной из Австрии", - пишет издание. Лыжный инструктор, пожелавший не разглашать свое имя, сказал, что механические установки, такие как кресельные подъемники и канатные дороги на горнолыжных склонах сгоревшего отеля, были очень старыми. "С помощью механических сооружений люди поднимаются на воздух и катаются на лыжах. На стороне Карталкая, которую использует группа, включая этот отель, последний механический объект был построен 32 года назад", - отметил он. Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.

https://ria.ru/20250125/turtsija-1995446775.html

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