https://ria.ru/20250125/rossiya-1995418794.html

В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание

В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание - РИА Новости, 25.01.2025

В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание

В России с 25 января для получения иностранцем разрешения на временное проживание становится недостаточно одной лишь регистрации брака с гражданином России,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T01:00:00+03:00

2025-01-25T01:00:00+03:00

2025-01-25T06:10:00+03:00

россия

белоруссия

молдавия

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150931/39/1509313987_0:114:2401:1464_1920x0_80_0_0_e77a44ba800f5b1b3898dd65cf16dde1.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В России с 25 января для получения иностранцем разрешения на временное проживание становится недостаточно одной лишь регистрации брака с гражданином России, теперь необходимо прожить в браке не менее трех лет либо иметь общего ребенка, следует из вступающих в силу нововведений в законодательство. Соответствующие изменения были внесены в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Если между родителями брак не зарегистрирован, то необходимо, чтобы суд подтвердил факт их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участие в содержании и воспитании детей. В случае развода, признания брака недействительным или лишения родительских прав разрешение на временное проживание и вид на жительство аннулируются, а иностранец должен будет покинуть территорию России. При этом представитель МВД Ирина Волк уточнила, что новые правила не затронут соотечественников из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины. Как поясняется в ее сообщении на сайте ведомства, перечень оснований для получения разрешений на временное проживание и вида на жительство не скажется на соотечественниках, так как для них существуют другие основания, чтобы получить данные разрешения.

https://ria.ru/20250107/migranty-1992739843.html

https://realty.ria.ru/20241225/minstroy-1991149541.html

россия

белоруссия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, молдавия, ирина волк