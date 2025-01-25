https://ria.ru/20250125/rossiya-1995418794.html
В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание
В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание - РИА Новости, 25.01.2025
В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание
В России с 25 января для получения иностранцем разрешения на временное проживание становится недостаточно одной лишь регистрации брака с гражданином России,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:00:00+03:00
2025-01-25T01:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В России с 25 января для получения иностранцем разрешения на временное проживание становится недостаточно одной лишь регистрации брака с гражданином России, теперь необходимо прожить в браке не менее трех лет либо иметь общего ребенка, следует из вступающих в силу нововведений в законодательство. Соответствующие изменения были внесены в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Если между родителями брак не зарегистрирован, то необходимо, чтобы суд подтвердил факт их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участие в содержании и воспитании детей. В случае развода, признания брака недействительным или лишения родительских прав разрешение на временное проживание и вид на жительство аннулируются, а иностранец должен будет покинуть территорию России. При этом представитель МВД Ирина Волк уточнила, что новые правила не затронут соотечественников из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины. Как поясняется в ее сообщении на сайте ведомства, перечень оснований для получения разрешений на временное проживание и вида на жительство не скажется на соотечественниках, так как для них существуют другие основания, чтобы получить данные разрешения.
https://ria.ru/20250107/migranty-1992739843.html
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россия, белоруссия, молдавия, ирина волк
Россия, Белоруссия, Молдавия, Ирина Волк
В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание
В России изменили порядок выдачи РВП и ВНЖ для борьбы с фиктивными браками
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В России с 25 января для получения иностранцем разрешения на временное проживание становится недостаточно одной лишь регистрации брака с гражданином России, теперь необходимо прожить в браке не менее трех лет либо иметь общего ребенка, следует из вступающих в силу нововведений в законодательство.
Соответствующие изменения были внесены в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Если между родителями брак не зарегистрирован, то необходимо, чтобы суд подтвердил факт их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участие в содержании и воспитании детей. В случае развода, признания брака недействительным или лишения родительских прав разрешение на временное проживание и вид на жительство аннулируются, а иностранец должен будет покинуть территорию России.
При этом представитель МВД Ирина Волк
уточнила, что новые правила не затронут соотечественников из Белоруссии
, Молдавии
, Казахстана
и Украины
.
Как поясняется в ее сообщении на сайте ведомства, перечень оснований для получения разрешений на временное проживание и вида на жительство не скажется на соотечественниках, так как для них существуют другие основания, чтобы получить данные разрешения.