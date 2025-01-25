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Роскачество рассказало о росте производства игристого в России - РИА Новости, 25.01.2025
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06:47 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/roskachestvo-1995431851.html
Роскачество рассказало о росте производства игристого в России
Роскачество рассказало о росте производства игристого в России - РИА Новости, 25.01.2025
Роскачество рассказало о росте производства игристого в России
Рост спроса на игристые вина в 2024 году привел к увеличению их производства не только на юге РФ, но и в невиноградарских регионах России, рассказали РИА... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T06:47:00+03:00
2025-01-25T06:47:00+03:00
экономика
россия
севастополь
московская область (подмосковье)
роскачество
абрау-дюрсо
кубань-вино
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост спроса на игристые вина в 2024 году привел к увеличению их производства не только на юге РФ, но и в невиноградарских регионах России, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В прошлом году спрос на игристые вина вырос настолько взрывообразно, что вновь сделал актуальным производство на предприятиях "вторичного виноделия", расположенных в крупных городах, куда вино наливом для производства также доставляется с Юга страны, а не приходит морем из-за границы", - приводит Роскачество слова директора департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой. Также, эксперты Роскачества отметили, что в 2024 году Московской области производство игристого выросло на 242% и достигло отметки в 7 миллионов литров, а в Санкт-Петербурге объемы производства возросли на 18,2% до 20 миллионов литров. Однако, лидерами по производству винодельческой продукции остаются регионы Юга России. "Южный федеральный и Северо-Кавказский федеральные округа (в 2024 году - ред.) в общей сложности произвели более 90% всех выпущенных в стране тихих вин (свыше 293 миллиона литров) и порядка 81% всего произведенного в стране игристого (более 142 миллиона литров)", - рассказали в организации. В прошлом году Краснодарский край увеличил выпуск игристого вина более чем на 30% - до более 71 миллиона литров. В Крыму (без учета Севастополя) производство шампанского составило порядка 10 миллионов литров и это на уровне 2023 года, однако основным драйвером роста всего полуострова стал Севастополь, где было произведено около 9,60 миллиона литров игристого. "На четыре кубанские компании: "Абрау-Дюрсо", "Кубань-Вино", "Союз-Вино" и "Фанагория" суммарно приходится, по нашим оценкам, более половины всего объема производства российских игристых вин. Все они наращивали объемы производства в минувшем году двузначными темпами. Рост объемов производства в Севастополе обеспечил крупнейший производитель игристых вин в регионе – "Золотая Балка", - уточняет Латышева.
https://ria.ru/20250123/vino-1995069860.html
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экономика, россия, севастополь, московская область (подмосковье), роскачество, абрау-дюрсо, кубань-вино
Экономика, Россия, Севастополь, Московская область (Подмосковье), Роскачество, Абрау-Дюрсо, Кубань-Вино
Роскачество рассказало о росте производства игристого в России

Роскачество: производство игристого в 2024 году выросло в "нетипичных" регионах

© Depositphotos.com / dteuropeИгристое вино
Игристое вино - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Depositphotos.com / dteurope
Игристое вино. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост спроса на игристые вина в 2024 году привел к увеличению их производства не только на юге РФ, но и в невиноградарских регионах России, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В прошлом году спрос на игристые вина вырос настолько взрывообразно, что вновь сделал актуальным производство на предприятиях "вторичного виноделия", расположенных в крупных городах, куда вино наливом для производства также доставляется с Юга страны, а не приходит морем из-за границы", - приводит Роскачество слова директора департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой.
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Также, эксперты Роскачества отметили, что в 2024 году Московской области производство игристого выросло на 242% и достигло отметки в 7 миллионов литров, а в Санкт-Петербурге объемы производства возросли на 18,2% до 20 миллионов литров.
Однако, лидерами по производству винодельческой продукции остаются регионы Юга России. "Южный федеральный и Северо-Кавказский федеральные округа (в 2024 году - ред.) в общей сложности произвели более 90% всех выпущенных в стране тихих вин (свыше 293 миллиона литров) и порядка 81% всего произведенного в стране игристого (более 142 миллиона литров)", - рассказали в организации.
В прошлом году Краснодарский край увеличил выпуск игристого вина более чем на 30% - до более 71 миллиона литров. В Крыму (без учета Севастополя) производство шампанского составило порядка 10 миллионов литров и это на уровне 2023 года, однако основным драйвером роста всего полуострова стал Севастополь, где было произведено около 9,60 миллиона литров игристого.
"На четыре кубанские компании: "Абрау-Дюрсо", "Кубань-Вино", "Союз-Вино" и "Фанагория" суммарно приходится, по нашим оценкам, более половины всего объема производства российских игристых вин. Все они наращивали объемы производства в минувшем году двузначными темпами. Рост объемов производства в Севастополе обеспечил крупнейший производитель игристых вин в регионе – "Золотая Балка", - уточняет Латышева.
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ЭкономикаРоссияСевастопольМосковская область (Подмосковье)РоскачествоАбрау-ДюрсоКубань-Вино
 
 
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