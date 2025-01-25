https://ria.ru/20250125/putin-1995454901.html

Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала

Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала - РИА Новости, 25.01.2025

Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:59:00+03:00

2025-01-25T12:59:00+03:00

2025-01-25T12:59:00+03:00

россия

новгородская область

владимир путин

михаил мишустин

андрей никитин (политик)

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Семья":... проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 декабря 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин.

https://ria.ru/20250123/matkapital-1995189054.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, новгородская область, владимир путин, михаил мишустин, андрей никитин (политик), общество