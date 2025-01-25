https://ria.ru/20250125/putin-1995454901.html
Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала
Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:59:00+03:00
2025-01-25T12:59:00+03:00
2025-01-25T12:59:00+03:00
россия
новгородская область
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общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Семья":... проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 декабря 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин.
https://ria.ru/20250123/matkapital-1995189054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, владимир путин, михаил мишустин, андрей никитин (политик), общество
Россия, Новгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Общество
Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала
Путин поручил правительству проработать вопрос об увеличении маткапитала