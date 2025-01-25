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Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала - РИА Новости, 25.01.2025
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12:59 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/putin-1995454901.html
Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала
Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:59:00+03:00
2025-01-25T12:59:00+03:00
россия
новгородская область
владимир путин
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Семья":... проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 декабря 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин.
https://ria.ru/20250123/matkapital-1995189054.html
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россия, новгородская область, владимир путин, михаил мишустин, андрей никитин (политик), общество
Россия, Новгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Общество
Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала

Путин поручил правительству проработать вопрос об увеличении маткапитала

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Семья":... проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 декабря 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин.
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РоссияНовгородская областьВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей Никитин (политик)Общество
 
 
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