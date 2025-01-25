https://ria.ru/20250125/putin-1995453887.html

Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения

Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения - РИА Новости, 25.01.2025

Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить увеличение пособия по беременности студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума региона. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:44:00+03:00

2025-01-25T12:44:00+03:00

2025-01-25T13:27:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить увеличение пособия по беременности студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума региона.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих... повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 15 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250125/rozhdaemost-1995454204.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин