https://ria.ru/20250125/putin-1995453887.html
Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения
Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить увеличение пособия по беременности студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума региона. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:44:00+03:00
2025-01-25T12:44:00+03:00
2025-01-25T13:27:00+03:00
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить увеличение пособия по беременности студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума региона.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих... повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 15 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250125/rozhdaemost-1995454204.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения
Путин поручил увеличить пособие по беременности студенткам очной формы обучения