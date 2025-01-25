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В Петербурге водитель автобуса прервал рейс ради молитвы - РИА Новости, 25.01.2025
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18:31 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/peterburg-1995482781.html
В Петербурге водитель автобуса прервал рейс ради молитвы
В Петербурге водитель автобуса прервал рейс ради молитвы - РИА Новости, 25.01.2025
В Петербурге водитель автобуса прервал рейс ради молитвы
СПб ГУП "Пассажиравтотранс" проведет профилактические беседы с водителями автобусов после того, как один из них прервал рейс, чтобы совершить молитву, сообщили... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:31:00+03:00
2025-01-25T18:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. СПб ГУП "Пассажиравтотранс" проведет профилактические беседы с водителями автобусов после того, как один из них прервал рейс, чтобы совершить молитву, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Ранее в ряде СМИ и Telegram-канале появилась информация и видео о том, что водитель в Петербурге остановил городской автобус с пассажирами, чтобы совершить религиозный обряд. "Инцидент, зафиксированный на видео, носит не системный характер и вызван трагическими обстоятельствами в семье водителя автобуса. Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП "Пассажиравтотранс" благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что с водительским составом будут проведены профилактические беседы. "Вместе с тем дополнительно будет организовано проведение профилактических бесед с водительским составом предприятия о необходимости проведения религиозных обрядов в период межрейсового отдыха", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241219/molitvy-1775546506.html
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санкт-петербург, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
В Петербурге водитель автобуса прервал рейс ради молитвы

В Петербурге проведут беседу с водителем автобуса, прервавшим рейс ради молитвы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. СПб ГУП "Пассажиравтотранс" проведет профилактические беседы с водителями автобусов после того, как один из них прервал рейс, чтобы совершить молитву, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-канале появилась информация и видео о том, что водитель в Петербурге остановил городской автобус с пассажирами, чтобы совершить религиозный обряд.
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"Инцидент, зафиксированный на видео, носит не системный характер и вызван трагическими обстоятельствами в семье водителя автобуса. Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП "Пассажиравтотранс" благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что с водительским составом будут проведены профилактические беседы.
"Вместе с тем дополнительно будет организовано проведение профилактических бесед с водительским составом предприятия о необходимости проведения религиозных обрядов в период межрейсового отдыха", - говорится в сообщении.
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