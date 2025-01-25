https://ria.ru/20250125/pashinyan-1995498393.html
Пашинян расплывчато ответил на вопрос о передаче Баку участка газопровода
Пашинян расплывчато ответил на вопрос о передаче Баку участка газопровода - РИА Новости, 25.01.2025
Пашинян расплывчато ответил на вопрос о передаче Баку участка газопровода
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не дал однозначный ответ на вопрос о возможности передачи Азербайджану участка идущего в республику газопровода в... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T22:51:00+03:00
2025-01-25T22:51:00+03:00
2025-01-25T22:51:00+03:00
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ЕРЕВАН, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не дал однозначный ответ на вопрос о возможности передачи Азербайджану участка идущего в республику газопровода в результате делимитации границы. В интервью общественному телевидению Армении Пашинян отметил, что в результате делимитации "ни одна наша стратегическая инфраструктура не может остаться другому", уточнив, что смысл делимитации состоит в том, чтобы де-юре международно признанные границы были закреплены "на земле". Пашиняну задали уточняющий вопрос, что будет, если при картографических работах выяснится, что участок газопровод объективно окажется на территории Азербайджана. Он ответил, что процесс делимитации границы это не "газопроводография" и не "газопроводолимитация". "У нас есть международно признанная граница, которая должна быть закреплена на земле. Это исходит из интересов Армении. Если будут ситуации, когда комиссии по делимитации придут к заключению, что для инфраструктур, организации жизни людей понадобится обмен территориями, то такие ситуации предусмотрены рекомендациями ОБСЕ по делимитации", - заявил Пашинян. Однако, по его словам, если такие ситуации возникнут, то это возможно только путем референдума. При этом Пашинян добавил, что эти вопросы в данный момент не обсуждаются. Ранее депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян заявил, что передача Арменией Азербайджану в процессе делимитации анклавов на севере страны поставит под удар газопровод и дорогу к грузинской границе.
https://ria.ru/20250125/pashinyan-1995498153.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, обсе, баку
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, ОБСЕ, Баку
Пашинян расплывчато ответил на вопрос о передаче Баку участка газопровода
Пашинян не дал однозначный ответ на вопрос о передаче Баку участка газопровода