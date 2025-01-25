Фицо заявил, что треть участников митингов в Словакии составляют украинцы
Премьер Фицо: треть участников протестов в Словакии составляют украинцы
© AP Photo / Denes ErdosЛюди зажигают телефоны во время митинга против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
© AP Photo / Denes Erdos
Люди зажигают телефоны во время митинга против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране, составляют украинцы.
В пятницу в более 20 городах Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия - это Европа". Их организатором выступила прокиевская общественная организация. Владимир Зеленский в соцсети X поделился публикацией гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана с фотографией митингующих в Братиславе, подписав: "Братислава - это не Москва. Словакия - это Европа".
"Это смешно, когда слышу, что украинский президент делится статусами господина Ризмана, партнера госпожи Чапутовой, украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть (участников) - украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он отметил, что потом на украинском телевидение выходят сюжеты о том, что украинцы чем-то недовольны в Словакии.
Ранее Фицо говорил, что активисты прокиевской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе обычных антиправительственные акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты, в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, отмечая, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.