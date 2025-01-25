https://ria.ru/20250125/miting-1995472604.html

Фицо заявил, что треть участников митингов в Словакии составляют украинцы

Фицо заявил, что треть участников митингов в Словакии составляют украинцы - РИА Новости, 25.01.2025

Фицо заявил, что треть участников митингов в Словакии составляют украинцы

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране, составляют украинцы. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T16:38:00+03:00

2025-01-25T16:38:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране, составляют украинцы. В пятницу в более 20 городах Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия - это Европа". Их организатором выступила прокиевская общественная организация. Владимир Зеленский в соцсети X поделился публикацией гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана с фотографией митингующих в Братиславе, подписав: "Братислава - это не Москва. Словакия - это Европа". "Это смешно, когда слышу, что украинский президент делится статусами господина Ризмана, партнера госпожи Чапутовой, украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть (участников) - украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Он отметил, что потом на украинском телевидение выходят сюжеты о том, что украинцы чем-то недовольны в Словакии. Ранее Фицо говорил, что активисты прокиевской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе обычных антиправительственные акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты, в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, отмечая, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.

https://ria.ru/20250122/fitso-1994994639.html

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в мире, словакия, братислава, москва, роберт фицо, владимир зеленский