https://ria.ru/20250125/mgu-1995127250.html

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 25.01.2025

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломоносова) – один из крупнейших образовательных и научно-исследовательских центров РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T00:42:00+03:00

2025-01-25T00:42:00+03:00

2025-01-25T00:42:00+03:00

справки

мгу имени м. в. ломоносова

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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломоносова) – один из крупнейших образовательных и научно-исследовательских центров России. XVIII век стал началом становления российской системы образования, создания первых университетов, заложивших теоретический и практический фундамент отечественной академической науки и народного просвещения. История российских высших учебных заведений связана в том числе с существованием одного из старейших университетов – Московского университета. Он был официально основан указом императрицы Елизаветы Петровны 12 января (23 января по новому стилю) 1755 года. Эта дата пришлась на День святой Татьяны, который Русская православная церковь отмечает по новому стилю 25 января, поэтому именно эту дату принято считать днем основания МГУ. Учреждение университета стало возможным благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Васильевича Ломоносова, который в письме к государственному деятелю Ивану Ивановичу Шувалову сформулировал проект нового учебного заведения. Тот поддержал инициативу, и вскоре 7 мая (26 апреля по старому стилю) 1755 года – в день празднования годовщины коронации Елизаветы Петровны – состоялось торжественное открытие занятий в университете. В соответствии с планом Ломоносова в Московском университете были образованы три факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Образование можно было продолжить, специализируясь на юридическом, медицинском или на том же философском факультете. Профессора читали лекции не только на общепризнанном тогда языке науки – латыни, но и на русском.Первоначально университет размещался в здании, находившемся на Красной площади, на месте современного Исторического музея. В 1782-1793 годах по проекту архитектора Матвея Казакова было построено специальное здание на углу улиц Большая Никитская (в 1920-1992 годах – улица Герцена) и Моховой (в 1961-1990 годах – часть проспекта Маркса). Московский университет выделялся демократическим составом студентов и профессоров. Это во многом определило широкое распространение среди учащихся и преподавателей передовых научных и общественных идей. В университет могли поступать выходцы из различных сословий, за исключением крепостных крестьян.Деятельность учеников и последователей Ломоносова – философа и математика Дмитрия Аничкова, историка Николая Бантыш-Каменского, лингвиста и переводчика Антона Барсова, правоведов Семена Десницкого и Ивана Третьякова, медика Семена Зыбелина, издателя Николая Новикова, философа Николая Поповского, писателя Дениса Фонвизина и др. способствовала становлению университета как центра прогрессивной науки, культуры и просветительства.В апреле 1756 года при Московском университете на Моховой улице были открыты типография и книжная лавка. Тогда же университет начал издавать дважды в неделю первую в стране неправительственную газету "Московские ведомости", а с января 1760 года – первый в Москве литературный журнал "Полезное увеселение". Через год после создания университета первых читателей приняла университетская библиотека. Свыше 100 лет она выполняла функции единственной в Москве общедоступной библиотеки.В 1804 году был принят университетский устав, по которому университету предоставлялась значительная автономия, ректор и деканы факультетов избирались из числа профессоров. Первым выборным ректором стал профессор истории и словесности Харитон Чеботарев. Были образованы четыре отделения (факультета) – нравственных и политических наук (философский), физических и математических наук, медицинских наук и словесных наук.По уставу 1804 года университет осуществлял общее руководство средними и начальными учебными заведениями центральных губерний России.В начале XIX века при университете были образованы первые научные общества: Истории и древностей российских, Соревнователей физических и медицинских наук, Испытателей природы, Любителей российской словесности.Во время пребывания наполеоновских солдат в Москве здание университета сильно пострадало и в 1817-1819 годах было перестроено архитектором Доменико Жилярди.В 1832 году при университете открылась астрономическая обсерватория.В 1833-1837 годах на противоположном углу Моховой и Большой Никитской улиц архитектором Евграфом Тюриным было построено новое здание университета с университетской церковью Мученицы Татианы.В первой половине XIX века Московский университет занимал ведущее место в общественной жизни России. Традиции свободомыслия продолжали студенческие кружки братьев Критских, Сунгурова, Белинского, Герцена и Огарева, Станкевича.В 1849 году философский факультет разделился на историко-филологический и физико-математический, а преподавание философии было запрещено как "пагубное".Новый этап в жизни университета начался после отмены крепостного права в 1861 году. Университетский устав 1863 года отражал общий курс правительства на проведение реформ, призванных ускорить развитие страны. Рост промышленности, торговли, сельского хозяйства, преобразования в сфере управления, суда, армии требовали повышения уровня и расширения университетского образования. По уставу 1863 года увеличивалось количество учебных дисциплин и число преподавателей. Большое внимание уделялось организации практических и лабораторных занятий, семинаров. Была восстановлена фактически уничтоженная в годы николаевского царствования выборность ректора и деканов.Во второй половине XIX – начале XX века по инициативе и при содействии университета возникли известные московские музеи – Политехнический, Исторический, Зоологический, Музей антропологии, Музей изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), были открыты Ботанический сад и Зоологический сад (ныне Московский зоопарк).После убийства в 1881 году царя Александра II правительство возобновило наступление на университетскую автономию, усилило контроль над преподаванием. Тем не менее университет сохранил себя как один из центров передового научного знания и духовной жизни России. С университетом связаны имена выдающихся русских мыслителей конца XIX – начала XX века: Владимира Соловьева, Василия Розанова, Евгения и Сергея Трубецких, Сергея Булгакова, Павла Флоренского. В XIX – начале XX века в университете работали крупнейшие ученые – представители русских научных школ математиков и механиков (Николай Жуковский, Сергей Чаплыгин и др.), физиков и астрономов (Александр Столетова, Петр Лебедев и др.), химиков (Николай Зелинский, Владимир Марковников и др.), биологов и почвоведов (Иван Сеченов, Климент Тимирязев и др.), медиков (Федор Иноземцев, Николай Склифосовский, Нил Филатов и др.), филологов (Федор Буслаев, Филипп Фортунатов, Федор Корш и др.) и др.В начале XX века за участие в революционном движении царское правительство неоднократно закрывало университет. В 1911 году в знак протеста против незаконного увольнения ряда профессоров и нарушения университетской автономии его стены демонстративно покинули более 130 профессоров и преподавателей.В конце 1917 года Московский университет стал государственным вузом. На университетской жизни тяжело отразился раскол общества в ходе революции. Часть студентов и известных ученых, не принявших новые политические порядки, была вынуждена покинуть Московский университет. Тем не менее преподавание в университете в первое послереволюционное десятилетие продолжили ученые с мировым именем: Дмитрий Анучин, Николай Жуковский, Николай Зелинский, Алексей Северцов, Климент Тимирязев, Сергей Чаплыгин и др.Определенный ущерб университету причинили реорганизации 1920-1930-х годов, направленные на увеличение числа специалистов. Из его состава были выведены часть факультетов и отделений факультетов, на базе которых создавались самостоятельные вузы. Были допущены ошибки в организации учебного процесса – вводился "бригадно-лабораторный метод" обучения, отменявший лекции, отдававший проработку материала на самотек студенческим бригадам из трех-пяти человек, индивидуальный экзамен заменялся коллективными отчетами бригад. Однако этот период был непродолжительным, и вскоре стали вводиться новые учебные программы, меняться режим работы в высшей школе.В 1930-1950-е годы идеологический и административный диктат со стороны властей препятствовал свободе творчества, ограничивались контакты с зарубежными научными центрами. Многие ученые подверглись необоснованным репрессиям, целые направления исследований, особенно в общественных науках, филологии, кибернетике, биологии, были свернуты. Несмотря на это, университетская наука в целом достигла значительных результатов. Свыше 30 профессоров и научных сотрудников стали академиками АН СССР.В 1940 году, в дни празднования своего 185-летнего юбилея, университету было присвоено имя Михаила Васильевича Ломоносова, которое он носит поныне.С октября 1941 года университет находился в эвакуации, сначала в Ашхабаде (Туркменистан), а с лета 1942 года – в Свердловске (ныне Екатеринбург). В Москву университет вернулся только весной 1943 года, хотя занятия с оставшимися в столице студентами возобновились в феврале 1942 года после разгрома фашистских войск под Москвой.За годы Великой Отечественной войны университет выпустил более трех тысяч специалистов. Ученые МГУ своими научными достижениями внесли значительный вклад в дело обороны страны, развития ее экономики. Более трех тысяч научных разработок было выполнено в университете за военное четырехлетие.Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие страны было невозможно без нового подъема университетского образования. В конце 1940-х – начале 1950-х годов значительно улучшилось материальное положение вуза – бюджет университета вырос более чем в пять раз по сравнению с довоенным, лаборатории и аудитории были оснащены новейшим по тому времени оборудованием. Укрепление материальной базы, меры, принятые с середины 1950-х годов по демократизации политической жизни в стране, расширение контактов с иностранными государствами позволили существенно обогатить спектр научных исследований, проводимых в университете.В 1949 году началось возведение ансамбля-комплекса университета на Ленинских (Воробьевых) горах. Главное здание включает, наряду с учебными и административными помещениями, клубную часть, общежития, квартиры преподавателей и др.Университетский комплекс продолжает развиваться – появляются новые учебные корпуса, начала осваиваться территория за Ломоносовским проспектом. В 1992 году создан первый в России научно-инновационный центр – "Научный парк Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова", призванный трансформировать научные достижения в высокие технологии. В 2005 году было открыто здание Фундаментальной библиотеки МГУ, в 2007 году – Шуваловский корпус, в 2012 году – учебно-научный корпус "Ломоносовский". В 2013 году открылась Университетская клиника – Медицинский научно-образовательный институт, включающий стационар, поликлинику, лабораторно-исследовательский корпус, учебный корпус с аудиториями и конференц-залом.С 2021 года идет строительство Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" – университетского кластера, объединяющего на одной территории корпуса для научных исследований и реализации инновационных проектов, для культурно-просветительской деятельности, а также современные спортивные площадки. Ядро инновационного кластера – IT-платформа i.moscow, создающая условия для удобного взаимодействия участников кластера – МСП, ИП, крупных корпораций, научно-образовательных организаций и органов государственной власти. По состоянию на 2022 год более 140 тысяч участников зарегистрировано на платформе. По состоянию на 2024 год в долине работают около 200 компаний. В январе 2023 года был открыт флагманский кластер новой технологической долины – "Ломоносов". В июле того же года – кластер "Образовательный". Всего планируется ввести в эксплуатацию девять кластеров. При МГУ созданы три общеобразовательные школы: Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова, Университетская гимназия (школа-интернат), Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского (филиал) в Усть-Лабинске (Краснодарский край). МГУ – единственный вуз, регулярно запускающий свои научно-образовательные спутники: "Татьяна-1" (2005), "Татьяна-2" (2009), "Ломоносов" (2016), "Сократ", "ВДНХ-80"(оба в 2019), "Декарт" (2020), "Монитор-1" (2022) и др. В апреле 2023 года МГУ открыл свой Центр управления полетами. На базе МГУ был создан суперкомпьютерный комплекс Научно-исследовательского вычислительного центра, который располагает уникальными научными установками – суперкомпьютерами: в 2008 году был запущен "Чебышев", в 2009-2012 годах были введены в строй четыре очереди "Ломоносова", в 2014 году – "Ломоносов-2". В сентябре 2023 года начал работать суперкомпьютер "МГУ-270", предназначенный для проведения научных исследований в области искусственного интеллекта. В 2009 году был принят федеральный закон, регулирующий деятельность двух ведущих вузов страны – МГУ и СПбГУ. Законом зафиксирован особый статус МГУ как уникального научно-образовательного комплекса. Это предполагает обучение по самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартам, выдачу дипломов собственного образца, финансирование отдельной строкой государственного бюджета. Закон отменил автономию университета и выборность ректора – правом назначать, переназначать либо досрочно освобождать ректора наделен президент РФ. С 1992 года ректором МГУ является Виктор Садовничий. С 2016 года МГУ получил право проводить по собственным правилам защиты диссертаций и присуждать ученые степени кандидатов и докторов наук, которые имеют статус государственных. В настоящее время Московский государственный университет – крупнейший классический университет России, в котором обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны. В МГУ 40 факультетов, 377 кафедр, около 40 научно-исследовательских институтов и центров, 10 филиалов, в том числе шесть за рубежом, Cовместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в городе Шэньчжене. В международных рейтингах Московский университет занимает первое место среди вузов России. Он вошел в топ-100 рейтинга лучших университетов мира 2025 года, составленного британской аналитической компанией Quacquarelli Symonds, заняв 94-е место. В 2024 году МГУ занял 233-ю позицию во Всемирном рейтинге университетов (CWUR), в Академическом рейтинге университетов мира (ARWU) в 2024 году – место в диапазоне 101-150, в рейтинге THE World University Rankings за 2025 год – 107-е место. В 2025 году Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова отмечает 270-летие. Официальные торжества по случаю юбилея университета пройдут 25 января в Государственном Кремлевском дворце.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, мгу имени м. в. ломоносова