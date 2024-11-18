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Срок полномочий Садовничего на посту ректора МГУ продлили на пять лет - РИА Новости, 18.11.2024
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15:55 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/sadovnichiy-1984413930.html
Срок полномочий Садовничего на посту ректора МГУ продлили на пять лет
Срок полномочий Садовничего на посту ректора МГУ продлили на пять лет - РИА Новости, 18.11.2024
Срок полномочий Садовничего на посту ректора МГУ продлили на пять лет
Срок полномочий Виктора Садовничего на посту ректора МГУ имени Ломоносова продлен на пять лет, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:55
2024-11-18T15:55
россия
виктор садовничий
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Срок полномочий Виктора Садовничего на посту ректора МГУ имени Ломоносова продлен на пять лет, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с частью 6 статьи 2 Федерального закона от 10 ноября 2009 года №259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" постановляю: продлить полномочия ректора федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" Садовничего Виктора Антоновича сроком на пять лет", - говорится в документе.
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россия, виктор садовничий, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, общество
Россия, Виктор Садовничий, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Общество
Срок полномочий Садовничего на посту ректора МГУ продлили на пять лет

Срок полномочий Виктора Садовничего на посту ректора МГУ продлили на пять лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВиктор Садовничий
Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Срок полномочий Виктора Садовничего на посту ректора МГУ имени Ломоносова продлен на пять лет, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с частью 6 статьи 2 Федерального закона от 10 ноября 2009 года №259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" постановляю: продлить полномочия ректора федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" Садовничего Виктора Антоновича сроком на пять лет", - говорится в документе.
Президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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РоссияВиктор СадовничийВладимир ПутинСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
 
 
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